Бывший клуб УПЛ снялся с розыгрыша Первой лиги

Представитель Первой лиги Украины объявил о снятии с розыгрыша чемпионата в сезоне-2025/26.

Причиной такого решения в закарпатском клубе назвали финансовые трудности.

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"Прошло 10 лет со дня основания Миная. Поверьте, это долгий и трудный путь. За этот период мы успели превратить любительскую команду в участника УПЛ. Объединяли в одном коллективе неузнаваемых местных воспитанников и настоящих звезд украинского футбола. Приглашали в крошечный поселок больших тренеров. Были андердогами, а творили настоящие сенсации. Открыли для украинского футбола игроков, которые не просто пользуются спросом, а попадают в топ бомбардиров чемпионата. Это были 10 насыщенных лет. Но сейчас мы вынуждены сказать: "До свидания".

В сезоне-2025/26 Минай не будет участвовать. Клуб берет паузу из-за финансовых трудностей. Несмотря на войну, украинский футбол не просто живет, а прогрессирует и выдерживать конкуренцию в борьбе за качественных игроков и тренеров становится финансово тяжело.

Мы благодарим игроков и тренеров, которые вписали свои имена в историю клуба и закарпатского футбола. Жмем руки каждому работнику менеджмента. Спасибо всем за вихрь эмоций, яркие победы и незабываемый, победный зимний сбор в Турции. Благодарны партнерам, которые двигались с нами и поддерживали.

Минай благодарит своих болельщиков! Лучших в Украине. Спасибо за заполненные трибуны, поддержку до финального свистка, яркие перформансы и ощущение вашего присутствия даже во времена, когда посещение матчей было запрещено. Гордимся фанатами Миная, которые защищают Украину на фронте. Вы гордость всей страны.

Мы вынуждены прерывать нашу историю. Не прогнозируем будущее, но сделаем все от себя зависящее, чтобы вернуться конкурентоспособными", - говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Согласно регламенту ПФЛ, Минай должна заменить команда, которая в прошлом сезоне заняла 14-е место в Первой лиге и проиграла в плей-офф, которой является Металлург Запорожье.

Минай по итогам сезона-2023/24 вылетел из УПЛ, а в прошлой кампании занял четвертое место в Группе выбывания Первой лиги.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием матчей УПЛ сезона-2025/26.

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