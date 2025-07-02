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Футбол

Руководитель отдела аттестации УАФ высказался о том, соответствуют ли новички УПЛ ее требованиям

Сергей Ельшов отметил, что не существует порога расходов, которому должен соответствовать клуб.
Сегодня, 13:05
Сергей Ельшов / ПФЛ
Сергей Ельшов / ПФЛ

Руководитель отдела аттестации УАФ Сергей Ельшов высказался о том, есть ли минимальный порог финансовых затрат, которому должен соответствовать новичок УПЛ.

По словам функционера, ни минимального, ни максимального порога затрат нет.

"Этот сезон исторический, ведь впервые УПЛ покинули 4 клуба и на их место заходят 4 новых клуба.

Что касается финансирования, то мы прекрасно понимаем, что клубы Первой лиги не имеют большого количества штата по сравнению с клубами УПЛ. Максимум до 50-ти работников.

Соответственно, расходы клубов существенно меньше, чем у клубов УПЛ. Клуб-претендент на повышение в классе тратит те средства, которых ему достаточно, чтобы демонстрировать спортивный результат.

Сравнивать зарплаты футболистов из тех клубов, которые повысились в УПЛ, и тех, которые вылетели из УПЛ, — вещи несовместимые, их нельзя приравнивать.

Но вы также акцентировали внимание на том, есть ли минимальный порог. Минимальных или максимальных порогов никакие критерии УАФ не предусматривают, если мы возвращаемся к критериям аттестации, то первое это, конечно, финансовый отчет. Мы эти отчеты видим, клубы их предоставляют.

Если мы видим, что есть мнение не верифицировано, то у нас включается опция прогнозной финансовой отчетности и один из претендентов на повышение в классе воспользовался этой опцией, чтобы убедить аудитора в своей платежеспособности. Клубы предоставляют дополнительные документы, это могут быть спонсорские контракты, могут быть документы, подтверждающие увеличение уставного капитала, могут быть другие, учитывая все эти материалы, аудитор делает окончательный вывод, ссылаясь на дополнительные материалы", - заявил Ельшов.

Напомним, ранее генсек УАФ рассказал об изменении в аттестации клубов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ

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