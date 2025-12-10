iSport.ua
Межконтинентальный кубок ФИФА 2025: расписание и результаты матчей

ISPORT знакомит читателей с деталями турнира от ФИФА.
Сегодня, 19:55       Автор: Василий Войтюк
ФИФА
ФИФА

В 2025 году стартовал новый формат Чемпионата мира среди клубов, а на смену старому турниру в ФИФА запустили межконтинентальный кубок. В турнире соревнуются шесть команд – победители всех главных континентальных турниров (Лига чемпионов УЕФА, Копа Либертадорес КОНМЕБОЛ, Лига чемпионов КАФ, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, Лига чемпионов АФК и Лига чемпионов ОФК).

Интересно, что в рамках турнира будет разыграно сразу несколько кубков.

Расписание и результаты матчей

  • Плей-офф Африко-Азиатско-Тихоокеанского кубка

14 сентября | Пайрамидс (Египет) - Окленд Сити (Новая Зеландия) 3:0

Победитель матча, состоявшийся в городе Каир, прошел в финал кубка, в котором встретится с лучшей командой Африки в прошлом сезоне.

  • Финал Африко-Азиатско-Тихоокеанского кубка

23 сентября | Аль-Ахли (Саудовская Аравия) - Пайрамидс (Египет) 1:3

Победитель получил трофей Африко-Азиатско-Тихоокеанского кубка, матч проходил в Джидде, Саудовская Аравия.

Пайрамидс
Пайрамидс / Источник: Getty Images

  • Дерби Америки

10 декабря | Крус Асуль (Мексика) - Фламенго (Бразилия)

Две лучшие команды Северной и Южной Америки определят сильнейшую в поединке, который состоится на нейтральном стадионе в Аль-Райяне, Катар. Победитель выйдет в финал Кубка претендентов.

  • Кубок претендентов

13 декабря | Крус Асуль (Мексика)/Фламенго (Бразилия) - Пайрамидс (Египет)

Победитель Кубка Претендентов поборется за трофей с французским Пари Сен-Жермен.

  • Интерконтинентальный Кубок

17 декабря | Пари Сен-Жермен (Франция) - Крус Асуль (Мексика)/Фламенго (Бразилия)/Пайрамидс (Египет)

ПСЖ, выигравший Лигу чемпионов УЕФА в 2025 году, получил автоматическую путевку в финал Интерконтинентального кубка, где будет ждать команду, выигравшую Кубок претендентов.

