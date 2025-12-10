Конкурент Крапивцова отказался играть за Жирону

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович решил покинуть испанскую Жирону. Голкипер известил "красно-белых" о нежелании выступать за клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Балканец перебрался в Испанию на финише трансферного окна. Жирона арендовала Ливаковича у стамбульского Фенербахче. Однако, он не смог выиграть конкуренцию у аргентинца Пауло Гассаниги.

Ливакович не провел ни одного матча за каталонцев. Теперь же он отказался одевать свитер Жироны даже при травме Гассаниги. Хорват стремится покинуть "красно-белых", а если выйдет хоть на минуту, то не сможет играть за другую команду в сезоне 2025/26.

К слову, украинец Михаил Мудрик получил новый бан в Британии.

