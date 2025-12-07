iSport.ua
Футбол

Жирона с двумя украинцами была разбита середняком Ла Лиги

Команда Мичела опустилась в зону вылета.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Эльче - Жирона / Getty Images
Эльче - Жирона / Getty Images

В воскресенье, 7 декабря, Эльче принимал дома Жирону. В стартовом составе вышли Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

В первом тайме хозяева полностью доминировали на поле, хотя каалонцы имели свой момент. Цыганков выполнил крутой дальний удар, однако Пенья вытащил мяч из девятки ворот.

Под конец оборона Жирона все ще допустила ошибку, и на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Эльче.

Во второй половине матча игра была более равной, однако каталонцы продолжили допускать ошибки в обороне, за что поплатились еще двумя голами. После этого матча Жирона опустилась в зону вылета.

Эльче - Жирона 3:0
Голы: Валера, 40, Мир, 51, 57

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

