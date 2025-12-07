Жирона с двумя украинцами была разбита середняком Ла Лиги

В воскресенье, 7 декабря, Эльче принимал дома Жирону. В стартовом составе вышли Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

В первом тайме хозяева полностью доминировали на поле, хотя каалонцы имели свой момент. Цыганков выполнил крутой дальний удар, однако Пенья вытащил мяч из девятки ворот.

Под конец оборона Жирона все ще допустила ошибку, и на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Эльче.

Во второй половине матча игра была более равной, однако каталонцы продолжили допускать ошибки в обороне, за что поплатились еще двумя голами. После этого матча Жирона опустилась в зону вылета.

Эльче - Жирона 3:0

Голы: Валера, 40, Мир, 51, 57

