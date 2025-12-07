Шеремет стал вице-чемпионом Европы, установив два рекорда

Украинский пловец Никита Шеремет завоевал серебряную медаль Евро-2025 на короткой воде.

Накануне 18-летний украинец пробился в финал соревнований установив национальный рекорд Украины и мировой рекорд серию юниоров.

В решающем заплыве на 50 метров Шеремет занял второе место, однако обновил оба рекорда. Его 20.84 секунды лишь немного не хватило для золотой медали.

С таким же результатом финишировал француз Максиме Грассе, разделивший вторую строчку с Шереметом. Победителем стал хорват Эре Хрибар, проплывший дистанцию за 20.70 секунд.

Отметим, что Евро-2025 стал для Никиты Шеремета дебютным турниром на взрослом уровне.

Ранее также Катерина Садурская установила новый рекорд.

