iSport.ua
Русский Українська
Другие

Садурская установила девятый мировой рекорд

Украинка снова превзошла осбственное досижение.
Сегодня, 19:20       Автор: Андрей Безуглый
Катерина Садурская
Катерина Садурская

Украинская фридайверка Катерина Садурская установила новый мировой рекорд.

В конце ноября украинка уже установила один рекорд, погрузившись на 86 м без ласт. А уже 7 декабря побила собственное достижение.

На соревнованиях в Доминике Садурская сумела перекрыть собственный рекорд, погрузившись уже на 88 метров. Для украинки это уже девятый мировой рекорд в карьере.

Свое первое достижение Катерина установила еще в октябре 2024 года, погрузившись на 80 м. С тех пор она несколько раз его превзошла.

Я мечтала об этом погружении еще с прошлого года, и я так рада, что это произошло. 88 метров — без ласт, один вдох, 3 минуты 30 секунд, мой 9-й мировой рекорд в этой дисциплине, и трудно поверить, но это на 14 метров глубже, чем мой первый рекорд, который я установила в 2023 году.

Ранее также Игорь Трояновский побил рекорд Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Футболиста АПЛ арестовали за участие в драке Футболиста АПЛ арестовали за участие в драке
УПЛ: Кривбасс разгромил Александрию, матч Металлист 1925 - Верес остановлен, Рух обыграл Полесье УПЛ: Кривбасс разгромил Александрию, матч Металлист 1925 - Верес остановлен, Рух обыграл Полесье
Росберг допустил уход Ферстаппену из Ред Булл Росберг допустил уход Ферстаппену из Ред Булл
Рух в большинстве нанес поражение Полесью Рух в большинстве нанес поражение Полесью

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: заключительные матчи УПЛ перед зимней паузой, дуэль Ваната и Цыганкова с Эльче, а также битва Наполи и Ювентуса
просмотров

Последние новости

Европа21:20
Футболиста АПЛ арестовали за участие в драке
Украина20:30
УПЛ: Кривбасс разгромил Александрию, матч Металлист 1925 - Верес остановлен, Рух обыграл Полесье
Формула 120:25
Росберг допустил уход Ферстаппену из Ред Булл
Украина20:10
Рух в большинстве нанес поражение Полесью
Украина19:35
Металлист 1925 и Верес озвучили свои позиции по поводу сорванного матча
Водные19:20
Садурская установила девятый мировой рекорд
Украина18:44
Матч Металлист 1925 - Верес был сорван из-за проблем с освещением на стадионе
Формула 118:43
Браун: Пиастри - будущий чемпион мира
Украина18:22
Лидер Полесья вылетел на значительный срок
Биатлон18:10
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK