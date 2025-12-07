Садурская установила девятый мировой рекорд

Украинская фридайверка Катерина Садурская установила новый мировой рекорд.

В конце ноября украинка уже установила один рекорд, погрузившись на 86 м без ласт. А уже 7 декабря побила собственное достижение.

На соревнованиях в Доминике Садурская сумела перекрыть собственный рекорд, погрузившись уже на 88 метров. Для украинки это уже девятый мировой рекорд в карьере.

Свое первое достижение Катерина установила еще в октябре 2024 года, погрузившись на 80 м. С тех пор она несколько раз его превзошла.

Я мечтала об этом погружении еще с прошлого года, и я так рада, что это произошло. 88 метров — без ласт, один вдох, 3 минуты 30 секунд, мой 9-й мировой рекорд в этой дисциплине, и трудно поверить, но это на 14 метров глубже, чем мой первый рекорд, который я установила в 2023 году.

Ранее также Игорь Трояновский побил рекорд Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!