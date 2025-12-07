iSport.ua
Рух - Полесье 1:0: обзор матча и результат игры 07.12.2025

Житомирской команде практически от начала матча пришлось играть вдесятером.
Сегодня, 20:10       Автор: Игорь Мищук
Рух обыграл Полесье / ФК Рух
Рух обыграл Полесье / ФК Рух

В воскресенье, 7 декабря, Рух принимал на своем поле Полесье в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Львовская команда, отыграв почти весь поединок в большинстве, сумела одолеть соперника с минимальным счетом 1:0.

Читай также: Кривбасс дома одержал разгромную победу над Александрией

Полесье осталось вдесятером уже на 11-й минуте поединка. Александр Андриевский наступил на ногу Илье Кваснице, а арбитр после консультации с VAR выписал полузащитнику житомирян прямую красную карточку. Спустя две минуты за излишние эмоции со скамейки был удален еще и главный тренер гостей Руслан Ротань, который заработал два подряд предупреждения.

Играя в большинстве, львовская команда имела преимущество и смогла воплотить его в забитый мяч. На 38-й минуте Бабукар Фал справа в штрафной отдал под удар Юрию Копине, который в касание отправил мяч под дальнюю стойку.

Во второй половине встречи Полесье пыталось исправить ситуацию, однако Рух уже больше сосредоточился на обороне, сумев сохранить победный результат.

Полесье на данный момент занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 27 очков. Рух, набрав 16 баллов, поднялся на 12-ю позицию.

Статистика матча Рух - Полесье 15-го тура чемпионата Украины

Рух - Полесье 1:0

Гол: Копина, 38

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 5 - 5
Удары в створ: 3 - 1
Угловые: 6 - 4
Фолы: 19 - 11

Рух: Герета - Роман, Слюбик, Холод, Лях - Копина (Сапуга, 57), Эдсон, Рейляну (Слюсар, 57) - Притула (Китела, 84), Фаал (Пидгурский, 84), Квасница (Рунич, 35).

Полесье: Волынец - Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский (Виале, 60) - Андриевский, Бабенко (Шепелев, 74) - Гуцуляк, Брагару, Назаренко (Хадрой, 75) - Филиппов (Гайдучик, 60).

Предупреждения: Квасница, Фаал, Рунич, Притула, Слюбик, Китела - Сарапий, Брагару, Крушинский, Чоботенко, Михайличенко, Волынец.

Удаление: Андриевский, 11.

