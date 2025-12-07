Кривбасс - Александрия 3:0: обзор матча и результат игры 07.12.2025

Криворожская команда закрыла безвыигрышную серию, разобравшись с одним из аутсайдеров.

В воскресенье, 7 декабря, Кривбасс принимал на своем поле Александрию в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Патрика Ван Леувена сумела закрыть пятиматчевую серию без побед, уверенно обыграв соперника со счетом 3:0.

Читай также: Динамо одержало первую победу во главе с Костюком, обыграв Кудривку

Хозяева поля повели в противостоянии в середине первого тайма. На 26-й минуте Артур Микитишин протянул мяч левым флангом и от лицевой отдал в центр на Карлоса Парако, который открыл счет в матче.

Во второй половине встречи Кривбасс только закрепил победный результат. Сначала на 53-й минуте Егор Твердохлиб с линии штрафной замкнул прострел с правого фланга, а вскоре Микитишин, получив мяч слева в штрафной, точно пробил под дальнюю стойку.

Набрав 25 очков, Кривбасс занимает на данный момент четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Александрия расположилась на предпоследней 15-й позиции, имея в своем активе десять баллов.

Статистика матча Кривбасс - Александрия 15-го тура чемпионата Украины

Кривбасс - Александрия 3:0

Голы: Парако, 26, Твердохлиб, 53, Микитишин, 65

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 9 - 4

Удары в створ: 7 - 1

Угловые: 6 - 5

Фолы: 1 - 3

Кривбасс: Маханьков - Юрчец, Конате, Виливальд, Дибанго - Задерака (Я. Шевченко, 90), Араухо, Твердохлиб (Мендоза, 85) - Лин (Мая, 85), Парако (Флорес, 85), Микитишин (Каменский, 69).

Александрия: Макаренко - Ухань, Кампуш, Боль, Огарков (Прокопенко, 84) - Шостак (Булеца, 60), Ващенко, Мишнев (Фернандо, 84) - Жота (Хуссейн, 60), Кастильо (Кулаков, 70), Цара.

Предупреждения: Шостак, Фернандо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!