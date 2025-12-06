Кудривка - Динамо 1:2: обзор матча и результат игры 06.12.2025
В субботу, 6 декабря, Кудривка принимала Динамо в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги.
Киевская команда под руководством Игоря Костюка сумела одержать первую победу, одолев соперника со счетом 2:1 и прервав тем самым серию из четырех подряд поражений в чемпионате.
"Бело-синие" по итогам первого тайма обеспечили себе преимущество в два мяча. Сначала на десятой минуте поединка счет открыл Александр Пихаленок, который точно пробил в нижний угол из-за пределов штрафной, а ближе к перерыву Матвей Пономаренко удвоил результат, добив мяч с линии в пустые ворота после того, как Назар Волошин перебросил голкипера.
Во второй половине поединка Кудривка сумела только сократить отставание благодаря голу Дениса Нагнойного, который успешно пробил с отскока из пределов штрафной, однако до конца встречи результат остался неизменным.
Динамо, набрав 23 очка, поднялось на пятую позицию в турнирной таблице УПЛ. Кудривка с 14 баллами идет на 12-й строчке.
Статистика матча Кудривка - Динамо 15-го тура чемпионата Украины
Кудривка - Динамо 1:2
Голы: Нагнойный, 66 - Пихаленок, 10, Пономаренко, 38
Владение мячом: 44% - 56%
Удары: 3 - 15
Удары в створ: 2 - 7
Угловые: 3 - 4
Фолы: 9 - 11
Кудривка: Яшков - Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук - Нагнойный, Думанюк (Матвеев, 46), Сторчоус (Свитюха, 68) - Козак (Рогозинский, 25), Фримпонг (А. Демченко, 77), Морозко (Коркишко, 68).
Динамо: Нещерет - Караваев, Захарченко, Тиаре, Вивчаренко - Пихаленок (Шапаренко, 77), Михайленко, Яцик - Волошин, Пономаренко (Герреро, 62), Редушко (Кабаев, 63).
Предупреждения: Мамросенко, Рогозинский, Сердюк - Вивчаренко, Тиаре.
