Стала известна оценка Миколенко в победном матче Эвертона

Миколенко среди лучших на поле.
Вчера, 20:01       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Миколенко / Getty Images
Эвертон разгромил Ноттингем Форест со счётом 3:0.

Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провёл все 90 минут игры.

За это время Миколенко сделал 1 отбор, отдал 28 точных передач из 34 (82%), выполнил 6 выносов, 1 перехват, коснулся мяча 66 раз, выиграл 5 дуэлей из 10 (50%), сделал 5 подборов, допустил 18 потерь мяча, выполнил 4 навеса (2 точных), совершил 1 фол и получил жёлтую карточку. Также он нанёс 1 удар и заработал 2 фола.

Sofascore оценил действия левого защитника в 7,2 балла, а WhoScored — в 7,3. Отметим, что это пятый показатель среди всех игроков Эвертона.

Тем временем Манчестер Сити разгромил Сандерленд, а Челси не справился с Борнмутом.

