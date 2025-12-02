Эвертон собирается обменять Миколенко в другой клуб АПЛ
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко может покинуть ливерпульский клуб во время зимнего трансферного окна, став частью сделки с Фулхэмом.
Как сообщает TofeeWeb, "ириски" заинтересованы в возвращении из лондонского клуба своего воспитанника - левого защитника Энтони Робинсона, однако не готовы заплатить за него сумму, которую требуют "дачники".
Фулхэм оценивает 28-летнего американца в 40 миллионов фунтов (около 45,5 миллионов евро), что не устраивает Эвертон. В свою очередь "ириски" собираются предложить за игрока 25 миллионов фунтов (около 28 миллионов евро), а также включить в соглашение Миколенко, чтобы компенсировать разницу.
В нынешнем сезоне украинский защитник провел за Эвертон 12 матчей во всех турнирах без результативных действий.
Ранее сообщалось, что Эвертон может отказаться от продления контракта с Миколенко.
