Эвертон собирается обменять Миколенко в другой клуб АПЛ

Украинец может стать частью сделки по возвращению в стан "ирисок" их воспитанника.
Сегодня, 15:58       Автор: Игорь Мищук
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко может покинуть ливерпульский клуб во время зимнего трансферного окна, став частью сделки с Фулхэмом.

Как сообщает TofeeWeb, "ириски" заинтересованы в возвращении из лондонского клуба своего воспитанника - левого защитника Энтони Робинсона, однако не готовы заплатить за него сумму, которую требуют "дачники".

Читай также: Украинский защитник Эвертона выделился, несмотря на разгром от Ньюкасла

Фулхэм оценивает 28-летнего американца в 40 миллионов фунтов (около 45,5 миллионов евро), что не устраивает Эвертон. В свою очередь "ириски" собираются предложить за игрока 25 миллионов фунтов (около 28 миллионов евро), а также включить в соглашение Миколенко, чтобы компенсировать разницу.

В нынешнем сезоне украинский защитник провел за Эвертон 12 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Ранее сообщалось, что Эвертон может отказаться от продления контракта с Миколенко.

