iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украинский защитник Эвертона выделился, несмотря на разгром от Ньюкасла

Показал активную игру в матче.
Сегодня, 08:06       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Эвертон проиграл Ньюкаслу со счётом 4:1, украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

За игру Миколенко сделал 3 отбора, отдал 45 точных передач из 53 попыток (85%), выполнил 4 выноса, 4 перехвата, коснулся мяча 76 раз, выиграл 4 дуэли из 7 (56%), сделал 3 подбора и допустил 13 потерь мяча, выполнил 5 навесов (1 точный), совершил 1 фол.

Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,7 баллов, а WhoScored — в 6,63.

После поражения Эвертон занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков после 13 туров.

Для Миколенко эта игра стала восьмой подряд, в которой он провёл полный матч за ирисок в рамках АПЛ. В общей сложности на его счету 10 поединков в текущем чемпионате.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон ньюкасл Виталий Миколенко

Статьи по теме

Ньюкасл нацелился на звезду Барселоны Ньюкасл нацелился на звезду Барселоны
Ньюкасл устроил разгром Эвертону с Миколенко Ньюкасл устроил разгром Эвертону с Миколенко
Апелляцию на удаление игрока Эвертона за схватку с одноклубником отклонили Апелляцию на удаление игрока Эвертона за схватку с одноклубником отклонили
Украина уверенно обыграла сборную Дании в отборе к ЧМ-2027 Украина уверенно обыграла сборную Дании в отборе к ЧМ-2027

Видео

ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: решающий блок-шот Блэка возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Цыганков и Ванат сыграют с Реалом, Рома Довбика встретится с Наполи, а Челси и Арсенал сойдутся в дерби
просмотров
УПЛ: Рух переиграл Александрию, Металлист 1925 потерял очки с Эпицентром, а Полесье победило Зарю
просмотров

Последние новости

Сборные21:12
Украина уверенно обыграла сборную Дании в отборе к ЧМ-2027
Формула 120:55
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Европа20:29
Челси вдесятером удержал ничью с Арсеналом
Украина19:58
Полесье одолело Зорю дома
Формула 119:47
Гран-при Катара: Ферстаппен выиграл гонку, опередив Пиастри и Сайнса
Формула 119:34
Ферстаппен выиграл Гран-при Катара, обойдя Пиастри и Сайнса
Биатлон18:56
Сборная Франции выиграла смешанную эстафету
Украина18:25
УХЛ: Кременчуг уничтожил Шторм
Киберспорт18:19
NaVi пробились в основную часть BLAST Slam V
НБА17:59
Голден Стэйт подписал Карри-младшего
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK