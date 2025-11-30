Украинский защитник Эвертона выделился, несмотря на разгром от Ньюкасла

Эвертон проиграл Ньюкаслу со счётом 4:1, украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

За игру Миколенко сделал 3 отбора, отдал 45 точных передач из 53 попыток (85%), выполнил 4 выноса, 4 перехвата, коснулся мяча 76 раз, выиграл 4 дуэли из 7 (56%), сделал 3 подбора и допустил 13 потерь мяча, выполнил 5 навесов (1 точный), совершил 1 фол.

Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6,7 баллов, а WhoScored — в 6,63.

После поражения Эвертон занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков после 13 туров.

Для Миколенко эта игра стала восьмой подряд, в которой он провёл полный матч за ирисок в рамках АПЛ. В общей сложности на его счету 10 поединков в текущем чемпионате.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!