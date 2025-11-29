iSport.ua
Ньюкасл устроил разгром Эвертону с Миколенко

"Ириски" с трудом забили хотя бы гол престижа.
Вчера, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Эвертон - Ньюкасл / Getty Images
Эвертон - Ньюкасл / Getty Images

В субботу, 29 ноября, Эвертон принимал дома Ньюкасл в рамках 13-го тура АПЛ. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе.

Сразу же Эланга мог забить гол, однако Пикфорд перевел на угловой. А уже с подачи Тиав открыл счет в матче, а через чуть более 20 минут Майли удвоил преимущество "сорок".

А еще до конца тайма Вольтемаде довел счет до 0:3, при котором команды и ушли на перерыв.

Эвертон попытался отыграть хотя бы один мячч со стартом второго тайма, но Алькарас попал в перекладину. После этого Тиав оформил дубль, доведя счет до разгромного.

Лишь после этого "ириски" сумели отыграть один мяч, однако VAR отменил взятие ворот. Но в следующей же атаке Дьюсбери-Холл все же забил гол престижа, который и стал последним мячом в игре.

Эвертон - Ньюкасл 1:4
Голы: Дьюсбери-Холл, 69 - Тиав, 1, 58, Майли, 25, Вольтемаде, 45

