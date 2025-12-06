iSport.ua
Украинский спортсмен триумфально стартовал на Кубке мира по лыжной акробатике

Первый подиум и сразу победа.
Вчера, 19:38       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Окипнюк / Getty Images
Александр Окипнюк / Getty Images

Накануне прошёл первый этап Кубка мира по лыжной акробатике в финской Руке.

Украинец Александр Окипнюк смог завоевать награду.

Он смог выполнить самый сложный прыжок из своей коллекции — Back Double Full-Double Full-Full со сложностью 5.100 балла. Судьи оценили прыжок в 130,56 балла, что позволило украинцу одержать уверенную и безоговорочную победу.

На второй позиции расположился представитель Швейцарии Пирмин Вернер с 109,95 балла, третье место занял Кристофер Лиллис из США — 109,74.

Ранее сообщалось, чтонорвежский лыжник отпраздновал юбилейную победу на Кубке мира.

