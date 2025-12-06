Манчестер Сити разгромил Сандерленд, Челси не справился с Борнмутом

"Горожане" приблизились к лидирующему Арсеналу на расстояние двух очков.

В субботу, 6 декабря, состоялись матчи 15-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити в своем поединке принимал Сандерленд и одержал уверенную победу со счетом 3:0.

В первом тайме "горожане" вышли вперед на 31-й минуте усилиями Рубена Диаша, а вскоре Йошко Гвардиол удвоил преимущество своей команды. После перерыва Фил Фоден довел результат до разгромного.

Манчестер Сити с 31 баллом занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и сократил до двух очков отставание от лидирующего Арсенала, который в 15-м туре проиграл Астон Вилле (1:2). Сандерленд с 23 пунктами расположился на седьмой позиции.

Статистика матча Манчестер Сити - Сандерленд 15-го тура чемпионата Англии

Манчестер Сити - Сандерленд 3:0

Голы: Диаш, 31, Гвардиол, 35, Фоден, 65

Ожидаемые голы (xG): 2.31 - 0.74

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 18 - 8

Удары в створ: 6 - 1

Угловые: 6 - 5

Фолы: 9 - 10

Манчестер Сити: Доннарумма - Нунес, Диаш, Гвардиол (Аке, 70), О'Райлли - Б. Силва (Льюис, 82), Нико, Фоден (Рейндерс, 69) - Шерки (Савиньо, 82), Холанд (Мармуш, 69).

Сандерленд: Руфс - Мукиэле, Геертрейда, Баллард, Альдерете, Хьюм (О'Нин, 88) - Траоре (Тальюи, 56), Джака (Мандл, 72), Садики (Адингра, 72), Ле Фе - Исидор (Бробби, 56).

Предупреждение: Гвардиол, 37.

Удаление: О'Нин, 90+3.

Челси в 15-м туре гостил у Борнмута и уже в третьем кряду матче АПЛ потерял очки, завершив поединок нулевой ничьей.

Имея в своем активе 25 баллов, Челси идет на четвертой позиции в чемпионате. Борнмут с 20 пунктами занимает 13-е место.

Статистика матча Борнмут - Челси 15-го тура чемпионата Англии

Борнмут - Челси 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.37 - 0.88

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 5 - 0

Фолы: 15 - 13

Борнмут: Петрович - Смит, Диаките, Сенеси (Хилл, 62), Трюффер - Скотт - Хименес (Адли, 74), Тавернье, Клюйверт (Брукс, 74), Сэменьо - Эванилсон (Унал, 88).

Челси: Санчес - Гюсто, Фофана, Чалоба, Кукурелья - Джеймс, Фернандес - Нету, Палмер (Педро, 58), Гарначо (Эстевао, 77) - Делап (Гиу, 32).

Предупреждения: Гиу (86), Нету (90+1).

