Реал вычеркнул обладателя Золотого мяча из трансферных целей

Мадридский Реал отказался от трансфера хавбека Родри из английского Манчестер Сити. "Сливочные" сосредоточятся на других кандидатах в среднюю линию, сообщает El Nacional.

Обладатель Золотого мяча-2024 перестал интересовать испанский гранд. Менеджмент Реала учел несколько обстоятельств. Цена, возраст и состояние здоровья фактически сделали невозможным переход Родри.

Зато мадридцы рассмотреть другие варианты. Реал проявил интерес к звезде лондонского Кристал Пэлас Адаму Уортону и воспитаннику нидерландского АЗ Кесу Смиту. У них больше перспектив по убеждению "сливочных".

К слову, ранее Реал разгромил Атлетик на выезде в чемпионате Испании.

