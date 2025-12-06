НБА: Даллас проиграл Оклахоме, Бостон одолел Лейкерс
В ночь на субботу, 6 декабря, прошел очередной игровой день Кубка НБА, в рамках которого сыграли 12 матчей.
Результаты матчей НБА за 5 декабря
Бостон - Лейкерс - 126:105 (39:17, 30:29, 28:36, 29:23)
Бостон: Браун (30+8 подборов+8 передач), Уайт (19+6 передач), Уолш (17), Притчард (15+6 передач), Кета (10) - старт; Хаузер (12), Саймонс (8), Майнотт (6), Гонсалес (4), Шайерман (3), Тиллман (2), Уильямс (0), Гарза (0).
Лейкерс: Ривз (36+8 передач), Винсент (18), Хачимура (13+7 подборов), Эйтон (6+10 подборов), Ларевия (6) - старт; Смит (13), Джеймс-младший (5), Кнехт (5), Хейс (3), Тьерро (0), Тимми (0), Клебер (0).
Орландо - Майами - 106:105 (30:28, 27:32, 30:19, 19:26)
Орландо: Ф. Вагнер (32), Саггс (22), Банкеро (9), Картер (7+7 подборов), Бейн (5) - старт; Блэк (13+8 подборов+6 передач), Битадзе (8+8 подборов), Джонс (7), да Силва (3), Ричардсон (0).
Майами: Пауэлл (28), Адебайо (24+15 подборов+5 потерь), Уиггинс (13), Митчелл (10+7 передач), Уэйр (4+8 подборов) - старт; Хакес (16), Смит (5), Фонтеккьо (5), Ларссон (0).
Атланта - Денвер - 133:134 (41:23, 32:31, 30:40, 30:40)
Атланта: Александер-Уокер (30), Джонсон (21+18 подборов+16 передач), Дэниелс (15+8 передач), Оконгву (13), Рисаше (9) - старт; Порзингис (25), Крейчи (15), Гуйе (3), Кеннард (2), Уоллес (0).
Денвер: Йокич (40+9 подборов+8 передач), Дж. Мюррей (23+12 передач), К. Джонсон (16), Уотсон (9), Джонс (6) - старт; Хардуэй (17), Б. Браун (13), Воланчюнас (8), Ннаджи (2).
Детройт - Портленд - 122:116 (30:28, 35:30, 19:27, 38:31)
Детройт: Каннингем (29+9 передач), Дюрен (18+8 подборов+6 потерь), Томпсон (15), Д. Робинсон (14+7 подборов), Харрис (10) - старт; Холланд (17), Стюарт (9+4 блок-шота), Дженкинс (4), Леверт (4), Айви (2), Грин (0).
Портленд: Авдия (35+9 подборов+7 передач), Грант (29), Сиссоко (8), Р. Уильямс (8+14 подборов+5 блок-шотов), Камара (1) - старт; Шарп (28), Рит (7), Лав (0), Мюррей (0), Рупер (0).
Кливленд - Сан-Антонио - 130:117 (30:35, 34:37, 44:19, 22:26)
Кливленд: Митчелл (28+8 передач+5 потерь), Тайсон (24), Э. Мобли (17+10 подборов), Томлин (13), Хантер (11) - старт; Уэйд (12+8 подборов), Портер (11+7 подборов), Брайант (8), Ливингстон (2), Болл (2), Траверс (2).
Сан-Антонио: Васселл (28), Фокс (25+9 передач), Шэмпени (11), Барнс (7), Бийомбо (4) - старт; К. Джонсон (14+7 подборов), Сохан (10), Джонс-Гарсия (9), Харпер (3+6 передач), Уотерс (3), Брайан (2), Олиник (1).
Нью-Йорк - Юта - 146:112 (41:13, 27:34, 47:30, 31:35)
Нью-Йорк: Брансон (33), Таунс (18+9 подборов), Ануноби (11), Бриджес (10), Харт (8+6 передач) - старт; Макбрайд (22), Кларксон (16), Ябуселе (11), Коллек (7), Хукпорти (4), Робинсон (4+7 подборов), Диавара (2).
Юта: Джордж (18), Маркканен (18+9 подборов), Бейли (13), Нуркич (4), Михайлюк (3) - старт; Коллиер (13+7 передач), Клейтон (11), Филиповски (10+8 подборов), Сенсабо (8), Андерсон (7), Лав (7).
Торонто - Шарлотт - 86:111 (24:18, 18:35, 28:25, 16:33)
Торонто: Куикли (31), Барнс (13), Ингрэм (7+9 подборов), Пелтль (5+7 подборов), Уолтер (2) - старт; Шед (9), Мюррей-Бойлс (7), Дик (4), Беттл (3), Мамукелашвили (3), Мобо (2), Темпл (0).
Шарлотт: Книппел (21+7 передач), Бриджес (15+9 подборов), Миллер (12), Колкбреннер (12), Болл (11) - старт; Салон (21), Симпсон (8+5 перехватов+7 потерь), Диабате (3), Джеймс (3), Ривс (2), Макнили (2), Пламли (1).
Мемфис - Клипперс - 107:98 (30:33, 24:25, 30:23, 23:17)
Мемфис: Кауард (23+14 подборов), Уэллс (17), Джарен Джексон (13), Иди (10+8 подборов), У. Уильямс (3) - старт; Спенсер (17+7 передач), Лэндейл (7), Альдама (7), Кончар (5), Колдуэлл-Поуп (5).
Клипперс: Леонард (24+8 подборов), Харден (18+7 передач), Коллинз (16), Зубац (10), Данн (0) - старт; Браун (13), Сендерс (8+7 подборов), Батюм (6), Кристи (3).
Милуоки - Филадельфия - 101:116 (20:33, 29:36, 28:24, 24:23)
Милуоки: Портер (20+7 подборов+9 передач), Тернер (19), Роллинз (16+7 передач), Симс (2+9 подборов), Грин (0) - старт; Портис (22), Кузма (14), Трент (6), Т. Адетокунбо (2), Коффи (0), Джексон (0), Г. Харрис (0), Энтони (0), Нэнс (0).
Филадельфия: Джордж (20), Эджкомб (12), Макси (12), Барлоу (6), Драммонд (5) - старт; Граймс (22+5 потерь), Уокер (18), Бона (10), Маккейн (8), Лаури (3), Эдвардс (0).
Хьюстон - Финикс - 117:98 (24:31, 44:27, 29:14, 20:26)
Хьюстон: Томпсон (31), Дюрант (28+8 передач+5 потерь), Смит (16), Окоги (6), Адамс (4+8 подборов) - старт; А. Холидей (10), Шеппард (10+6 передач), Тейт (8), Капелла (4+7 подборов+4 блок-шота), Дэвисон (0), Грин (0).
Финикс: Брукс (23), Гиллеспи (13), Уильямс (10), Аллен (9), О'Нил (0) - старт; Буэй (18), Гудвин (9), Данн (4), Игодаро (3), Флемминг (3), Хейс-Дэвис (2), Ричардс (2), Малуач (2).
Чикаго - Индиана - 105:120 (33:30, 24:32, 26:30, 22:28)
Чикаго: Уайт (22+6 передач), Бузелис (19+12 подборов+6 потерь), Гидди (9+7 подборов+6 передач+5 потерь), Вучевич (8), Филипс (5) - старт; Картер (14), Уильямс (9), Коллинз (8), Терри (7), Миллер (4), Олбрич (0).
Индиана: Сиакам (36+10 подборов), Матурин (28), Нембхард (15+7 передач), Хафф (11+5 блок-шотов), Мэтьюз (3) - старт; Томпсон (11), Джексон (7), Уокер (3), Ферфи (2), Макконнелл (2), Брэдли (2), Питер (0).
Оклахома - Даллас - 132:111 (27:27, 36:21, 41:26, 28:37)
Оклахома: Гилджес-Александер (33+6 передач), Джейлен Уильямс (15+8 подборов), Холмгрен (15+8 подборов), Уоллес (11), Джейлин Уильямс (4) - старт; Уиггинс (11), К. Уильямс (10), Карлсон (9), Митчелл (9), Дженг (7), Барнгайзер (5), Янгблад (3).
Даллас: Маршалл (18), Флэгг (16), Кристи (12), Нембхард (10), Дэвис (2+8 подборов+6 передач) - старт; Харди (23), Рассел (12), Уильямс (9+7 передач), Пауэлл (3), Калеб Мартин (3), Томпсон (3), Сиссе (0).
