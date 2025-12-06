Тройка грандов Серии A сразится за нападающего сборной Италии

Нападающий мадридского Атлетико Джакомо Распадори заинтересовал ряд ведущих команд Италии. Столичная Рома, Милан и туринский Ювентус проявляют интерес к итальянцу, утверждает инсайдер Экрем Конур в X.

В возвращении в Серию A якобы заинтересован сам форвард. Распадори пока не смог пробиться в основу "матрасников". Правда, в столицу Испании он перебрался только в августе за 22 млн евро.

В нынешнем сезоне Распадори провел 11 поединков во всех турнирах, в которых оформил 1 гол и 2 ассиста. Контракт нападающего с Атлетико действует до лета 2030 года. На родине он выступал за Наполи и Сассуоло.

К слову, ранее Ювентус лишился основного форварда на длительный срок.

