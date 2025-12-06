iSport.ua
НХЛ: Анахайм дожал Вашингтон, Вегас обыграл Нью-Джерси

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:18
Нью-Джерси – Вегас / Getty Images
Нью-Джерси – Вегас / Getty Images

В ночь на субботу, 6 декабря, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках короткой программы вечера сыграли 5 поединков.

Результаты матчей НХЛ за 5 декабря

Виннипег - Баффало - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

1:0 - 4" Коннор (Сэмберг, Виларди)
1:1 - 14" Цукер (Далин, Норрис)
2:1 - 22" Пирсон (Кепке)
3:1 - 38" Кепке (Демело, Баррон)
4:1 - 59" Виларди (Шайфли, Коннор)

Нью-Джерси - Вегас - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

0:1 - 19" Теодор (Хэнифин, Айкел)
0:2 - 55" Гертл (Дорофеев, Марнер)
0:3 - 58" Барбашев (Айкел, Стоун)

Даллас - Сан-Хосе - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

1:0 - 14" Робертсон (Рантанен, Джонстон)
1:1 - 28" Граф (Ледди, Делландреа)
2:1 - 50" Стил (Рантанен, Петрович)
3:1 - 56" Рантанен (Колячонок, Джонстон)
4:1 - 57" Хейсканен (Хинтц)

Ванкувер - Юта - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

0:1 - 16" Сергачев (Гантер, Келлер)
0:2 - 34" Шмалц (Петерка, Сергачев)
1:2 - 44" Бэйнс (Леккеримяки, Аату Рятю)
1:3 - 57" Стенлунд (Макбэйн, Ямамото)
1:4 - 59" Марино (Стенлунд)

Анахайм - Вашингтон - 4:3 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 2:1)

0:1 - 9" Уилсон (ван Римсдайк, Сурдиф)
1:1 - 18" Готье (Лакомб, Сеннеке)
1:2 - 26" Фрэнк
2:2 - 26" Джонстон (Зеллвегер, Гудас)
2:3 - 27" Протас (Строум, Рой)
3:3 - 38" Сеннеке (Джонстон)

