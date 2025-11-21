Трехкратный обладатель Везины вылетел на длительный период

Голкипер Коннор Хеллибак попал в лазарет Виннипега. Вскоре опытный вратарь перенесет артроскопическую операцию, сообщает инсайдер Даррен Дрегер в X.

Трижды лучший голкипер НХЛ получил травму колена. Ориентировочное время восстановления Хеллибака – 4-6 недель. До конца года Джетс ждут 18 матчей регулярки.

Статистика Хеллибака в нынешнем сезоне – 14 поединков, 91.34 % парированных бросков и коэффициент надежности на уровне 2.51 пункта. До сих пор голкипер не оформил ни одного шатаута. В прошлой кампании он провел 10 матчей "на ноль".

Тем временем форвард Натан Маккиннон стал вторым бомбардиром Колорадо всех времен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!