Лучший бомбардир НХЛ стал вторым по очкам в истории клуба

Центральный нападающий Колорадо Натан Маккиннон дублем и ассистом приложился к победе над Рейнджерс (6:3). Канадец поднялся на 2-е место в списке бомбардиров Эвеланш всех времен, сообщает официальный сайт НХЛ.

В активе форварда теперь 1051 очко в регулярках (890 матчей). Маккиннон опередил словацкого форварда Петера Штястны. Тот набрал 1048 пунктов (737 поединков) еще до переезда команды из Квебека в Колорадо.

Рекордсменом клуба остается Джо Сакик. Канадец хорватского происхождения оформил 1641 очко (1378 матчей). Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступал и за Нордикс, и за Эвеланш.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

