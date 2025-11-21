iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Лучший бомбардир НХЛ стал вторым по очкам в истории клуба

Форвард нацелился на рекорд.
21 ноября, 13:49       Автор: Антон Федорцив
Натан Маккиннон / Getty Images
Натан Маккиннон / Getty Images

Центральный нападающий Колорадо Натан Маккиннон дублем и ассистом приложился к победе над Рейнджерс (6:3). Канадец поднялся на 2-е место в списке бомбардиров Эвеланш всех времен, сообщает официальный сайт НХЛ.

В активе форварда теперь 1051 очко в регулярках (890 матчей). Маккиннон опередил словацкого форварда Петера Штястны. Тот набрал 1048 пунктов (737 поединков) еще до переезда команды из Квебека в Колорадо.

Рекордсменом клуба остается Джо Сакик. Канадец хорватского происхождения оформил 1641 очко (1378 матчей). Двукратный обладатель Кубка Стэнли выступал и за Нордикс, и за Эвеланш.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Натан Маккиннон Колорадо Эвеланш

Статьи по теме

НХЛ: Айлендерс уступили Колорадо, Детройт обыграл Рейнджерс НХЛ: Айлендерс уступили Колорадо, Детройт обыграл Рейнджерс
Колорадо продлил контракт ветерана Колорадо продлил контракт ветерана
Колорадо дал суперконтракт основному нападающему Колорадо дал суперконтракт основному нападающему
НХЛ: Колорадо обыграло Лос-Анджелес, Питтсбург одолел Рейнджерс, Флорида дожала Чикаго НХЛ: Колорадо обыграло Лос-Анджелес, Питтсбург одолел Рейнджерс, Флорида дожала Чикаго

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Европа00:10
ПСЖ с Забарным разгромил Гавр
Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK