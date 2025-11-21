НХЛ: Три овертайма и голевая перестрелка в Монреале
Регулярный сезон в Национальной хоккейной лиге продолжается и в ночь на 21 ноября состоялось сразу 12 поединков.
Торонто Мэйпл Лифс - Коламбус Блю Джекетс - 2:3 (ОТ)
Шайбы: 23:17 Воронков (Фантилли, Веренский) - 0:1, 32:01 Фантилли (Воронков, Веренский) - 0:2, 34:12 Мермис (Таварес) - 1:2, 43:33 Таварес (Коуэн, Экман-Ларссон) - 2:2, 64:21 Фантилли (Веренски) - 2:3.
Детройт Ред Вингз - Нью-Йорк Айлендерс - 0:5
Шайбы: 06:46 Ричи (Шабанов, Боквист) - 0:1, 14:54 Шабанов (Сизикас, Ричи) - 0:2, 23:19 Барзел - 0:3, 25:04 Хорват (Пулок, Гейнеман) - 0:4, 46:52 Шабанов (Сизикас) - 0:5.
Флорида Пантерз - Нью-Джерси Девилз - 1:0
Шайбы: 12:58 Райнхарт (Форслинг) - 1:0.
Филадельфия Флайерз - Сент-Луис Блюз - 3:2 (ОТ)
Шайбы: 05:31 Фолк (Сундквист, Уокер) - 0:1, 12:08 Фолк (Нейборс, Кайру) - 0:2 (более), 37:57 Аболс (Типпет, Зеграс) - 1:2, 51:49 Фоэрстер (Андре, Конекны) - 2:2, 63:51 Сенхайм (Конекны, Кутюр) - 3:2.
Монреаль Канадиенс - Вашингтон Кэпиталз - 4:8
Шайбы: 01:00 Овечкин (Строум) - 0:1 (более), 15:47 Галлахер (Добсон, Демидов) - 1:1 (более), 22:00 Фрэнк (Овечкин, Строум) - 1:2 (более), 23:38 Фрэнк (Протас, Лапьер) - 1:3 (более), 27:53 Велено (Мэтисон, Галлахер) - 2:3, 34:26 Чикран (Карлсон) - 2:4, 35:04 Сузуки (Карр, Болдюк) - 3:4, 37:25 Милано (Фрэнк, Сандин) - 3:5, 45:37 Метисон (Кофилд, Хатсон) - 4:5, 56:03 Овечкин (Строум) - 4:6, 57:56 Овечкин (Карлсон) - 4:7, 58:34 Милано (Фрэнк, Лапьер) - 4:8.
Тампа-Бэй Лайтнинг - Эдмонтон Ойлерз - 2:1 (ОТ)
Шайбы: 01:32 Фредерик (Дрейзайтль) - 0:1, 57:28 Пол (Мозер, Лиллеберг) - 1:1, 61:43 Генцел (Реддиш, Кучеров) - 2:1.
Чикаго Блэкгокс - Сиэтл Кракен - 2:3
Шайбы: 20:43 Бертуцци (Терявяйнен, Назар) - 1:0, 30:07 Терявяйнен (Бертуцци, Левшунов) - 2:0 (более), 45:09 Картье (Мельгор, Монтур) - 2:1, 47:13 Райт (Эванс, Каттон) –ndash; 2:2, 57:42 Шварц (Монтур, Марчмент) - 2:3 (более).
Юта Мамонт - Вегас Голден Найтс - 1:4
Шайбы: 23:09 Айкел (Дорофеев, Теодор) - 0:1, 23:28 Хаттон (Райнхарт) - 0:2, 26:38 Шмидт (Коул, Келлер) - 1:2, 36:51 Айкел (Боумен, Теодор) - 1:3, 40:45 Боумен (Айкел, Теодор) - 1:4.
Колорадо Эвеланш - Нью-Йорк Рейнджерс - 6:3
Шайбы: 02:26 Миллер (Зибанежад, Фокс) - 0:1 (более), 19:33 Маккиннон (Нечас, Жирар) - 1:1, 23:58 Эдстрем (Кэррик, Шнайдер) - 1:2, 37:15 Макар (Нечас, Маккиннон) - 2:2, 42:36 Нельсон (Малинский, Уэджвуд) - 3:2 (более), 50:18 Миллер (Фокс, Зибанежад) - 3:3 (более), 50:48 Маккиннон (Макар, Невремя) - 4:3 (более), 58:35 Макар (Друри) - 5:3, 59:47 Колтон (Нельсон) - 6:3.
Анагайм Дакс - Оттава Сенаторз - 2:3
Шайбы: 16:39 Козенс (Казинс, Дженсен) - 0:1, 33:08 Сеннеке (Готье, Карлссон) - 1:1, 34:34 Мактавиш (Крайдер, Терри) - 2:1, 39:02 Пинто (Галлидей, Перрон) - 2:2 (более), 58:02 Сендерсон (Батерсон, Спенс) - 2:3.
Ванкувер Кенакс - Даллас Старз - 2:4
Шайбы: 00:55 Бурк (Грицковиан) - 0:1, 03:06 Карлссон –ndash; 1:1, 07:44 Робертсон –ndash; 1:2, 14:25 Петтерссон (Дебраск, Шервуд) - 2:2 (более), 50:45 Блэквелл (Факса, Бек) - 2:3, 58:29 Рантанен (Бенн) - 2:4.
Сан-Хосе Шаркс - Лос-Анджелес Кингз - 4:3 (Б)
Шайбы: 02:33 Годетт (Делландреа, Граф) - 1:0, 16:04 Армия - 1:1 (меньше), 19:50 Делландреа (Граф, Орлов) - 2:1, 21:47 Копитер (Мур, Сиси) - 2:2, 37:04 Курашев (Смит, Селебрини) - 3:2, 59:01 Кемпе (Фиала, Копитар) - 3:3, победный буллит - Курашев - 4:3
