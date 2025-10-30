Колорадо дал суперконтракт основному нападающему

Вингер Мартин Нечас продолжит выступления за Колорадо. Крайний нападающий заключил новый контракт с Эвеланш, сообщает официальный сайт клуба.

Чех подписал 8-летний договор с денверцами. Средняя зарплата Нечаса составит 11,5 млн долларов за сезон. Стороны предусмотрели полный запрет на перемещение – на драфт отказов или фарм-клуб – в первые 7 лет.

В нынешнем сезоне Нечас провел 11 матчей, в которых забросил 7 шайб и отдал 6 результативных передач. В ряды Колорадо он перебрался посреди прошлой кампании в обмен на Микко Рантанена. Каролина – первая команда чеха за океаном.

Напомним, накануне Коламбус дома переиграл Торонто в единственном поединке игрового дня.

