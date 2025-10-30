НХЛ: Коламбус одержал победу в единственном матче дня
Сегодня Лига не баловала матчами.
В ночь на 30 октября в Национальной хоккейной Лиге состоялся только один поединок - Коламбус принимал Торонто.
Еще в первом периоде Коламбус оформил задел в две забитые шайбы, а перед последней 20-минуткой матч фактически был завершен - 5:1.
Коламбус - Торонто 6:3
Шайбы: 6:56 Силлинджер (Койл, Оливье) - 1:0, 11:16 Веренски (Койл, Оливье) - 2:0, 22:43 Бле (Маккейб, Лоренц) - 2:1, 28:33 Проворов (Воронков, Марченко) - 3:1, 33:24 Силлинджер (Койл, Варенски) - 4:1, 36:58 Фаббро (Оливье, Силлинджер) - 5:1, 47:50 Оливье (Койл) - 6:1, 55:45 Таварес (Найз, Робертсон) - 6:2, 58:10 Робертсон (Доми, Бле) - 6:2.
