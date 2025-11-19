iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Вегас одолел Рейнджерс, Тампа обыграла Нью-Джерси, победы Торонто и Виннипега

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:22       Автор: Игорь Мищук
Вегас обыграл Рейнджерс / Getty Images
Вегас обыграл Рейнджерс / Getty Images

В ночь на среду, 19 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 18 ноября

Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 11 Генцел, 2:0 – 19 Кучеров (Сирелли), 3:0 – 30 Генцел (Бьоркстранн, Рэддиш), 3:1 – 37 Хишир (Братт, Грицюк), 4:1 – 44 Рэддиш (Мозер, Пойнт), 5:1 – 47 Генцел (Рэддиш, Кучеров)

Торонто – Сент-Луис – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Уокер, 1:1 – 5 Маккейб, 2:1 – 29 Лоренц (Экман-Ларссон, Блэйз), 2:2 – 33 Дворски (Фаулер, Томас), 3:2 – 64 В. Нюландер (Таварес, Райлли)

Детройт – Сиэтл – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 19 Эберле (Толванен, Бенирс), 1:1 – 21 Рэймонд (Зайдер, Дебринкет), 2:1 – 22 Дэниэлсон (Сандин Пелликка, Эпплтон), 2:2 – 27 Эванс (Райт, Толванен), 3:2 – 30 Финни (Копп, Дэниэлсон), 4:2 – 59 Ларкин (Дебринкет, Рэймонд)

Даллас – Айлендерс – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 30 Ричи (Пулок, Дюклер), 1:1 – 32 Робертсон (Хейсканен, Сегин), 1:2 – 43 Хорват (Хейнеман, Палмиери), 1:3 – 47 Палмиери, 2:3 – 58 Робертсон (Рантанен, Сегин)

Виннипег – Коламбус – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Лаури (Пионк, Нидеррайтер), 1:1 – 18 Вуд (Мерзликин, Сиверсон), 2:1 – 21 Моррисси (Коннор, Шайфли), 3:1 – 35 Пионк (Нидеррайтер, Нюквист), 4:1 – 42 Коннор (Моррисси, Шайфли), 4:2 – 44 Веренски (Койл, Силлинджер), 5:2 – 46 Стэнли (Шенн, Шайфли)

Чикаго – Калгари – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 15 Донато (Мур, Кревье), 2:0 – 35 Бедард (Ринзель), 2:1 – 39 Коронато (Андерссон, Кадри), 2:2 – 43 Андерссон (Клапка, Баклунд), 3:2 – 44 Бедард (Бураковски, Грин), 4:2 – 53 Мур (Назар), 5:2 – 59 Бедард

Вегас – Рейнджерс – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Боумэн (Марнер, Гертл), 2:0 – 23 Хаттон (Гертл, Дорофеев), 2:1 – 28 Бродзински (Кайлле), 3:1 – 47 Теодор (Сиссонс, Хэнифин), 3:2 – 57 Трочек (Миллер, Панарин)

Сан-Хосе – Юта – 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Селебрини (Курашев, Смит), 2:0 – 5 Селебрини (Граф), 2:1 – 49 Петерка (Кули, Крауз), 2:2 – 57 Петерка (Шмидт), 3:2 – 62 Селебрини (Смит, Эклунд)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вегас Голден Найтс Нью-Йорк Рейнджерс Виннипег Джетс Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мейпл Лифз

Статьи по теме

НХЛ: Айлендерс уступили Колорадо, Детройт обыграл Рейнджерс НХЛ: Айлендерс уступили Колорадо, Детройт обыграл Рейнджерс
НХЛ: Флорида уступила Тампе, Нью-Джерси по буллитам обыграл Вашингтон, победы Эдмонтона, Бостона и Вегаса НХЛ: Флорида уступила Тампе, Нью-Джерси по буллитам обыграл Вашингтон, победы Эдмонтона, Бостона и Вегаса
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

НБА16:34
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK