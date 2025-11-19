НХЛ: Вегас одолел Рейнджерс, Тампа обыграла Нью-Джерси, победы Торонто и Виннипега
В ночь на среду, 19 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 18 ноября
Тампа-Бэй – Нью-Джерси – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Шайбы: 1:0 – 11 Генцел, 2:0 – 19 Кучеров (Сирелли), 3:0 – 30 Генцел (Бьоркстранн, Рэддиш), 3:1 – 37 Хишир (Братт, Грицюк), 4:1 – 44 Рэддиш (Мозер, Пойнт), 5:1 – 47 Генцел (Рэддиш, Кучеров)
Торонто – Сент-Луис – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 1 Уокер, 1:1 – 5 Маккейб, 2:1 – 29 Лоренц (Экман-Ларссон, Блэйз), 2:2 – 33 Дворски (Фаулер, Томас), 3:2 – 64 В. Нюландер (Таварес, Райлли)
Детройт – Сиэтл – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 19 Эберле (Толванен, Бенирс), 1:1 – 21 Рэймонд (Зайдер, Дебринкет), 2:1 – 22 Дэниэлсон (Сандин Пелликка, Эпплтон), 2:2 – 27 Эванс (Райт, Толванен), 3:2 – 30 Финни (Копп, Дэниэлсон), 4:2 – 59 Ларкин (Дебринкет, Рэймонд)
Даллас – Айлендерс – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 30 Ричи (Пулок, Дюклер), 1:1 – 32 Робертсон (Хейсканен, Сегин), 1:2 – 43 Хорват (Хейнеман, Палмиери), 1:3 – 47 Палмиери, 2:3 – 58 Робертсон (Рантанен, Сегин)
Виннипег – Коламбус – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Шайбы: 1:0 – 7 Лаури (Пионк, Нидеррайтер), 1:1 – 18 Вуд (Мерзликин, Сиверсон), 2:1 – 21 Моррисси (Коннор, Шайфли), 3:1 – 35 Пионк (Нидеррайтер, Нюквист), 4:1 – 42 Коннор (Моррисси, Шайфли), 4:2 – 44 Веренски (Койл, Силлинджер), 5:2 – 46 Стэнли (Шенн, Шайфли)
Чикаго – Калгари – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Шайбы: 1:0 – 15 Донато (Мур, Кревье), 2:0 – 35 Бедард (Ринзель), 2:1 – 39 Коронато (Андерссон, Кадри), 2:2 – 43 Андерссон (Клапка, Баклунд), 3:2 – 44 Бедард (Бураковски, Грин), 4:2 – 53 Мур (Назар), 5:2 – 59 Бедард
Вегас – Рейнджерс – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 11 Боумэн (Марнер, Гертл), 2:0 – 23 Хаттон (Гертл, Дорофеев), 2:1 – 28 Бродзински (Кайлле), 3:1 – 47 Теодор (Сиссонс, Хэнифин), 3:2 – 57 Трочек (Миллер, Панарин)
Сан-Хосе – Юта – 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Селебрини (Курашев, Смит), 2:0 – 5 Селебрини (Граф), 2:1 – 49 Петерка (Кули, Крауз), 2:2 – 57 Петерка (Шмидт), 3:2 – 62 Селебрини (Смит, Эклунд)
