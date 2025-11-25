iSport.ua
Звезда драфта НХЛ-2022 оформил первый покер в истории Юты

Молодой американец вписал имя в клубную летопись.
Сегодня, 10:28       Автор: Антон Федорцив
Логан Кули / Getty Images
Логан Кули / Getty Images

Форвард Логан Кули обеспечил Юте разгром Вегаса (5:1) в регулярке НХЛ. Центральный нападающий оформил четыре шайбы и результативную передачу на партнера по команде, сообщает официальный сайт НХЛ.

Этот покер стал первым в короткой истории Маммот. Команда в Солт-Лейк-Сити появилась в прошлом году, когда туда перевезли коллектив из Аризоны. Кули был задрафтован именно Койотис в 2022 году под третьим номером.

После переезда американец остался в составе Юты. В нынешнем сезоне Кули забросил 13 шайб и отдал 8 ассистов. Покер форварда стал первым в кампании 2025/26 для всей лиги.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

