НХЛ: Вегас разгромно проиграл Юте, Флорида уверенно одолела Нэшвилл
В ночь на вторник, 25 ноября, прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках программы вечера сыграли 7 поединков.
Результаты матчей НХЛ за 24 ноября
Нью-Джерси - Детройт - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
1:0 - 12" Майер (Хишир, Ноусен)
1:1 - 16" Дебринкет (Зайдер, Кэйн)
2:1 - 18" Хишир (Майер, Братт)
3:1 - 19" Глэсс (Браун, Люк Хьюз)
3:2 - 21" ван Римсдайк (Финни, Копп)
4:2 - 28" Браун (Мерсер)
4:3 - 50" Ларкин (Зайдер, Рэймонд)
Рейнджерс - Сент-Луис - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
0:1 - 17" Холлоуэй (Парайко, Броберг)
1:1 - 30" Трочек (Фокс, Бродзински)
2:1 - 41" Лафреньер (Кайлле, Гавриков)
3:1 - 48" Эдстрем (Фокс, Гавриков)
3:2 - 58" Шенн (Фолк, Бучневич)
Тампа-Бэй - Филадельфия - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
1:0 - 15" Хэйгл (Кучеров, Лиллеберг)
2:0 - 36" Сирелли (Кучеров, Хэйгл)
3:0 - 59" Хэйгл (Сирелли, Кучеров)
Вашингтон - Коламбус - 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
1:0 - 6" Чикрун (Лапьер, Леонард)
2:0 - 36" Уилсон (Сурдиф, Протас)
3:0 - 39" Чикрун (Уилсон)
4:0 - 39" Карлсон (Сурдиф, Овечкин)
5:0 - 44" Фегервары (Карлсон, Макмайкл)
5:1 - 45" Матейчук (Кристиансен, Гонс)
Нэшвилл - Флорида - 3:8 (2:4, 0:1, 1:3)
0:1 - 1" Грир (Джонс, Верхэге)
0:2 - 5" Родригес (Райнхарт, Балинскис)
1:2 - 6" Форсберг (Йоси, Евангелиста)
2:2 - 10" Свечков (Джост, Висблатт)
2:3 - 11" Боквист (Райнхарт, Форслинг)
2:4 - 15" Беннетт
2:5 - 21" Форслинг (Маршанд, Самоскевич)
3:5 - 42" Бланкенбург (Хаула, Бантинг)
3:6 - 44" Грир (Балинскис, Верхэге)
3:7 - 48" Райнхарт (Экблад, Родригес)
3:8 - 52" Верхэге (Грир)
Лос-Анджелес - Оттава - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
1:0 - 45" Фогеле (Эдмундсон, Армия)
1:1 - 50" Зеттерлунд (Дженсен, Матинпало)
2:1 - 53" Кларк (Перри, Эдмундсон)
Юта - Вегас - 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
1:0 - 14" Гюнтер (Шмидт, Кули)
2:0 - 16" Кули (Шмидт, Гюнтер)
2:1 - 25" Барбашев (Боумэн, Айкел)
3:1 - 44" Кули
4:1 - 55" Кули (Коул)
5:1 - 57" Кули
