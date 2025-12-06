В Челси готов к старту один из лидеров команды

В субботу, 6 декабря, Челси сыграет с Борнмутом, матч начнется в 16:00.

Главный тренер лондонской команды Энцо Мареска на пресс-конференции перед игрой сообщил, что ключевой игрок Челси сможет принять участие в матче:

"Коул Палмер готов к старту", — заявил главный тренер "синих".

Напомним, что в начале ноября вингер уже был близок к выздоровлению. Однако затем Коул снова выбыл из-за перелома пальца ноги после несчастного случая дома.

Добавим, что в этом сезоне Коул сыграл 5 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!