Три украинки претендуют на лучший удар года по версии WTA

WTA на своём официальном аккаунте проводит опрос, чтобы выбрать лучший удар в женском туре 2025 года.

Среди претенденток есть украинские теннисистки: Марта Костюк (№26 WTA), Элина Свитолина (№14 WTA) и Даяна Ястремская (№27 WTA).

Добавим, что отдать свой голос за украинок можно, оставив комментарий под постом WTA в социальной сети Instagram.

Ранее украинские спортсменки уже побеждали в этой номинации: в марте победительницей стала Костюк, в апреле — Свитолина, а в июле — Ястремская.

К слову, Винус Уильямс раскрыла свои планы на стартсезона-2026 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!