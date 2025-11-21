iSport.ua
Свитолина за 2025 год заработала более 2 млн долларов, Костюк и Ястремська - больше миллиона

Две теннисистки заработали свыше 10 млн евро.
21 ноября, 12:29       Автор: Василий Войтюк
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Женская теннисная ассоциация (WTA) показала количество призовых, которые по итогам сезона 2025 года выиграли лучшие теннисистки мира.

Первое место в рейтинге заняла первый номер рейтинга нейтральная теннисистка Арина Сабаленко, заработавшая 15 008 519 долларов.

Еще одной спортсменкой, которая смогла пройти точку в 10 миллионов призовых, стала Ига Свентек (№2) из ​​Польши – 10 112 532.

Среди Украинок лучшей стала Элина Свитолина, с призовыми более чем в 2 млн долларов, в общем рейтинге она занимает 17-е место.

Тенісистка Призові в доларах
1 Аріна Соболенко (–)  15 008 519
2 Іга Свьонтек (Польща) 10 112 532
3 Олена Рибакіна (Казахстан)  8 456 632
4 Корі Гауфф (США)  7 969 845
5 Аманда Анісімова (США)  7 260 577
6 Джессіка Пегула (США)  5 262 311
7 Жасмін Паоліні (Італія) 5 253 997
8 Мірра Андрєєва (–)  4 726 226
9 Медісон Кіз (США)  4 357 787
10 Еліза Мертенс (Бельгія)  2 895 029
...    
17 Еліна Світоліна (Україна)  2 213 165
26 Марта Костюк (Україна)  1 794 913
44 Даяна Ястремська (Україна)  1 245 385
81 Юлія Стародубцева (Україна)  847 896
127 Ангеліна Калініна (Україна)  439 651
156 Людмила Кіченок (Україна)  345 468
195 Дар’я Снігур (Україна)  243 031
226 Анастасія Соболєва (Україна)  176 838
230 Надія Кіченок (Україна)  174 308
258 Олександра Олійникова (Україна)  133 449

