Свитолина за 2025 год заработала более 2 млн долларов, Костюк и Ястремська - больше миллиона
Две теннисистки заработали свыше 10 млн евро.
Женская теннисная ассоциация (WTA) показала количество призовых, которые по итогам сезона 2025 года выиграли лучшие теннисистки мира.
Первое место в рейтинге заняла первый номер рейтинга нейтральная теннисистка Арина Сабаленко, заработавшая 15 008 519 долларов.
Еще одной спортсменкой, которая смогла пройти точку в 10 миллионов призовых, стала Ига Свентек (№2) из Польши – 10 112 532.
Среди Украинок лучшей стала Элина Свитолина, с призовыми более чем в 2 млн долларов, в общем рейтинге она занимает 17-е место.
|№
|Тенісистка
|Призові в доларах
|1
|Аріна Соболенко (–)
|15 008 519
|2
|Іга Свьонтек (Польща)
|10 112 532
|3
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|8 456 632
|4
|Корі Гауфф (США)
|7 969 845
|5
|Аманда Анісімова (США)
|7 260 577
|6
|Джессіка Пегула (США)
|5 262 311
|7
|Жасмін Паоліні (Італія)
|5 253 997
|8
|Мірра Андрєєва (–)
|4 726 226
|9
|Медісон Кіз (США)
|4 357 787
|10
|Еліза Мертенс (Бельгія)
|2 895 029
|...
|17
|Еліна Світоліна (Україна)
|2 213 165
|26
|Марта Костюк (Україна)
|1 794 913
|44
|Даяна Ястремська (Україна)
|1 245 385
|81
|Юлія Стародубцева (Україна)
|847 896
|127
|Ангеліна Калініна (Україна)
|439 651
|156
|Людмила Кіченок (Україна)
|345 468
|195
|Дар’я Снігур (Україна)
|243 031
|226
|Анастасія Соболєва (Україна)
|176 838
|230
|Надія Кіченок (Україна)
|174 308
|258
|Олександра Олійникова (Україна)
|133 449
