Разговор за завтраком. Что сказал бывший топ-игрок тренеру Костюк

Вдохновил команду на новые успехи.
Сегодня, 15:43       Автор: Валентина Чорноштан
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала, рассматривает ли она вариант расширения своей команды.

"Мы обсуждали, кого имеет смысл нанимать, если такой запрос появится с моей стороны".

Мне это было интересно, но Сандра (тренер Костюк) провела разговор с одним очень известным человеком, которого все прекрасно знают. Это высококвалифицированный профессионал, бывший игрок, и они вместе ходили на завтрак. После этого Сандра вернулась и передала, что сказал ей этот человек: “Продолжайте, делайте всё, что вы делаете, — вы делаете правильно. У вас правильное видение, оно очень близко”. И всё. Когда такие люди говорят тебе это, ты не идёшь дальше искать кого-то, кто, возможно, скажет, что всё-таки есть какая-то проблема.

"Мне кажется, что некоторые вещи просто требуют больше времени. Я не раз подчёркивала, что когда я работаю над собой, то в первую очередь — как над человеком, а уже потом — как над спортсменом. Изменение себя как личности, становление лучшей версией себя требует огромных усилий и много времени.

Поэтому этот вопрос действительно рассматривался, но на сегодняшний день он закрыт. Однако я уверена, что в будущем мы будем открыты к этому. Если это будет необходимо, мы обязательно это внедрим", — цитируют слова теннисистки БТУ.

