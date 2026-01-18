iSport.ua
"Не смогу продолжить": Костюк рассказала, что помешало успешно стартовать на Australian Open

Украинская теннисистка поделилась деталями своей травмы.
Сегодня, 16:24       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о своем поражении в первом круге Australian Open-2026.

Украинка уступила в трех сетах француженке Эльзе Жакмо, а после матча сообщила, что получила травму, из-за чего также не сможет выступить в парном разряде турнира.

"К сожалению, во время сегодняшнего матча я травмировала лодыжку, и после дополнительных обследований был подтвержден разрыв связки, что означает, что я не смогу продолжить выступление на Australian Open в парном разряде со своей замечательной партнершей Габриэлой Русе.

Australian Open всегда был одним из моих любимых турниров, поэтому не так я представляла завершение своего выступления. Но это часть спорта.

Несмотря на неудачу, Брисбен стал отличным началом года для меня, и я благодарна за этот момент. Теперь пора сосредоточиться на восстановлении, и я с нетерпением жду своего возвращения на корт", - приводит слова Костюк BTU.

Напомним, что другая украинка Элина Свитолина смогла преодолеть первый раунд Australian Open-2026.

