iSport.ua
Русский Українська

Алькарас побил рекорд Надаля

Достижение сохранило испанскую прописку.
Сегодня, 18:29       Автор: Антон Федорцив
Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль / Getty Images
Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль / Getty Images

Карлос Алькарас триумфовал на Australian Open-2026. Испанец собрал карьерный Grand Slam и превзошел соотечественника Рафаэля Надаля.

В день финала Открытого чемпионата Австралии Алькарасу исполнилось 22 года 272 дня. Надаль же выиграл все четыре мэйджора в 24 года 102 дня. Оба соревновались в Открытую эру, которая ведет отсчет с 1968 года.

В то же время, Алькарас побил и абсолютный рекорд. Американец Дон Бадж собрал карьерный Grand Slam в 1938-м. В день решающей победы ему было 22 года 355 дней.

К слову, казахская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Australian Open со второй попытки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: australian open Рафаэль Надаль Карлос Алькарас

Статьи по теме

Алькарас впервые выиграл Australian Open, одолев в финале Джоковича Алькарас впервые выиграл Australian Open, одолев в финале Джоковича
Рыбакина триумфовала на Australian Open Рыбакина триумфовала на Australian Open
Australian Open 2026 (ATP): Джокович и Алькарас вышли в финал Australian Open 2026 (ATP): Джокович и Алькарас вышли в финал
Бывший форвард сборной Италии присоединился к французскому клубу Бывший форвард сборной Италии присоединился к французскому клубу

Видео

Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео
Деклассация от нового чемпиона: Шакур разбил Теофимо в титульном бою - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Реала, Интера, Ювентуса, ПСЖ и Бенфики
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа18:42
Бывший форвард сборной Италии присоединился к французскому клубу
Теннис18:29
Алькарас побил рекорд Надаля
Европа18:08
Брентфорд Ярмолюка в меньшинстве одолел Астон Виллу
Европа18:07
Манчестер Юнайтед чуть было не упустил победу над Фулхэмом
Европа17:26
Ювентус возобновил интерес к экс-лидеру Интера
Европа17:09
Реал чудом спасся в матче против Райо Вальекано
Формула 116:00
Стала известна ключевая проблема болида Астон Мартин
Европа15:33
Звезда Реала покинул поле в слезах
Европа15:10
Зинченко посетил матч Аякса перед переходом в амстердамский клуб
Биатлон14:40
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK