Алькарас побил рекорд Надаля

Карлос Алькарас триумфовал на Australian Open-2026. Испанец собрал карьерный Grand Slam и превзошел соотечественника Рафаэля Надаля.

В день финала Открытого чемпионата Австралии Алькарасу исполнилось 22 года 272 дня. Надаль же выиграл все четыре мэйджора в 24 года 102 дня. Оба соревновались в Открытую эру, которая ведет отсчет с 1968 года.

В то же время, Алькарас побил и абсолютный рекорд. Американец Дон Бадж собрал карьерный Grand Slam в 1938-м. В день решающей победы ему было 22 года 355 дней.

К слову, казахская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Australian Open со второй попытки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!