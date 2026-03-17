НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
В ночь на вторник, 17 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись пять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 16 марта
Рейнджерс – Лос-Анджелес – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
0:1 – 13 Даути (Панарин, Андерсон)
0:2 – 24 Андерсон (Байфилд, Лаферрье)
0:3 – 25 Лаферрье (Байфилд, Копитар)
1:3 – 42 Трочек (Зибанежад, Фокс)
1:4 – 58 Мур (Лаферрье)
Детройт – Калгари – 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)
0:1 – 17 Фрост (Коронато, Гридин)
1:1 – 21 Кэйн (Дебринкет)
2:1 – 25 Финни (Рэймонд, Юханссон)
3:1 – 26 Кэйн (Комфер, Дебринкет)
3:2 – 27 Коронато ()
4:2 – 31 Зайдер (Комфер, Дебринкет)
5:2 – 58 Шайн ()
Нью-Джерси – Бостон – 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
0:1 – 4 Пастрняк (Хуснутдинов, Йокихарью)
0:2 – 14 Заха (Макэвой, Арвидссон)
1:2 – 21 Браун (Джек Хьюз)
2:2 – 28 Братт (Джек Хьюз, Браун)
3:2 – 42 Коттер (Диллон, Цыплаков)
3:3 – 44 Пастрняк ()
4:3 – 64 Коттер (Хэмилтон, Джек Хьюз)
Даллас – Юта – 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
1:0 – 6 Стил (Линделль, Бенн)
1:1 – 12 Келлер (Сергачев)
1:2 – 27 Шмидт (Кули)
2:2 – 35 Джонстон (Робертсон, Хейсканен)
2:3 – 44 Макбэйн ()
2:4 – 48 Ямамото (Керфут)
2:5 – 56 Карконе (Петерка)
2:6 – 59 Крауз (Шмалц)
3:6 – 60 Эрни (Майерс, Хюрю)
Колорадо – Питтсбург – 2:7 (2:4, 0:2, 0:1)
0:1 – 3 Малкин (Аччари, Раст)
1:1 – 4 Маккиннон (Макар, Нечас)
1:2 – 4 Манта (Карлссон)
1:3 – 13 Малкин (Уозерспун, Чинахов)
1:4 – 13 Седерблум (Карлссон, Дьюар)
2:4 – 14 Бернс (Мэнсон, Брайндли)
2:5 – 30 Карлссон (Ши)
2:6 – 36 Раст (Ракелль, Малкин)
2:7 – 49 Аччари (Дьюар, Седерблум)
