Середа и Гриценко взяли медали суперфинала Кубка мира

Украинские прыгуны в воду выбороли медали в суперфинале прыжков в воду с 10-метровой вышки.

Алексей Середа и Марк Гриценко стартовали не очень уверенно, заняв пятую строчку после первых двух прыжков.

Однако уже на более высокой сложности украинцы сумели пробиться в топ-3, а в последней попытке и вовсе стали лучшей парой.

Однако суммы баллов не хватило, чтобы заработать золотые медали. Середа и Гриценко остановились на второй строчке, улучшив результат прошлого года, когда они стали третьими.

Чемпионат мира-2026. Суперфинал. 10 м (синхронные прыжки, мужчины)

Чжэньцзе Чжао / Чжихао Янь (Китай) — 448,68 Марк Гриценко / Алексей Середа (Украина) — 404,28 Кевин Берлин Реес / Рандал Вийярс Вальдес (Мексика) — 403,02

