Середа и Гриценко взяли медали суперфинала Кубка мира
Украинцы выиграли серебро.
Украинские прыгуны в воду выбороли медали в суперфинале прыжков в воду с 10-метровой вышки.
Алексей Середа и Марк Гриценко стартовали не очень уверенно, заняв пятую строчку после первых двух прыжков.
Однако уже на более высокой сложности украинцы сумели пробиться в топ-3, а в последней попытке и вовсе стали лучшей парой.
Однако суммы баллов не хватило, чтобы заработать золотые медали. Середа и Гриценко остановились на второй строчке, улучшив результат прошлого года, когда они стали третьими.
Чемпионат мира-2026. Суперфинал. 10 м (синхронные прыжки, мужчины)
- Чжэньцзе Чжао / Чжихао Янь (Китай) — 448,68
- Марк Гриценко / Алексей Середа (Украина) — 404,28
- Кевин Берлин Реес / Рандал Вийярс Вальдес (Мексика) — 403,02
