Гэтжи избил Топурию на UFC в Белом доме и стал новым обладателем титула в легком весе

Чемпион не смог защитить пояс, снявшись с поединка после четвертого раунда.

Чемпион UFC в легком весе грузин из Испании Илия Топурия (17-1) потерял титул в поединке с обладателем временного пояса американским претендентом Джастином Гэтжи (28-5).

Бой состоялся в ночь на понедельник, 15 июня, у Белого дома в Вашингтоне, США, став главным событием турнира UFC White House: Freedom 250.

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Гэтжи от начала поединка успешно доносил много ударов, а после жесткого размена под конец первого раунда разбил лицо оппоненту.

Во втором раунде Топурия сумел перехватить инициативу, хорошо отработав по корпусу, и уложил соперника на канвас, однако тот отзащищался. Однако в следующем раунде Гэтжи уже превратил лицо противника в кровавое месиво, разбив джебами и правыми прямыми.

Источник: Getty Images

В перерыве доктор посоветовал остановить бой, однако Топурия заверил, что готов вернуться. Тем не менее претендент продолжил избивать соперника, а после четвертого раунда угол чемпиона решил прекратить поединок.

Таким образом, Гэтжи одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

Американский боец сумел стать чемпионом с третьей попытки, а для Топурии первая защита титула в легком весе увенчалась неудачей.

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