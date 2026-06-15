Гэтжи избил Топурию на UFC в Белом доме и стал новым обладателем титула в легком весе
Чемпион UFC в легком весе грузин из Испании Илия Топурия (17-1) потерял титул в поединке с обладателем временного пояса американским претендентом Джастином Гэтжи (28-5).
Бой состоялся в ночь на понедельник, 15 июня, у Белого дома в Вашингтоне, США, став главным событием турнира UFC White House: Freedom 250.
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Гэтжи от начала поединка успешно доносил много ударов, а после жесткого размена под конец первого раунда разбил лицо оппоненту.
Во втором раунде Топурия сумел перехватить инициативу, хорошо отработав по корпусу, и уложил соперника на канвас, однако тот отзащищался. Однако в следующем раунде Гэтжи уже превратил лицо противника в кровавое месиво, разбив джебами и правыми прямыми.
В перерыве доктор посоветовал остановить бой, однако Топурия заверил, что готов вернуться. Тем не менее претендент продолжил избивать соперника, а после четвертого раунда угол чемпиона решил прекратить поединок.
THE ULTIMATE CAREER HIGHLIGHT 🤯@Justin_Gaethje JUST DID THE UNTHINKABLE AT #UFCWhiteHouse!! pic.twitter.com/EQYfuiwffh— UFC (@ufc) June 15, 2026
Таким образом, Гэтжи одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде.
Американский боец сумел стать чемпионом с третьей попытки, а для Топурии первая защита титула в легком весе увенчалась неудачей.
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