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"Реванш состоится": Чисора назвал своего следующего соперника

Британский боксер должен снова встретиться в ринге с Уайлдером после поражения.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора высказался о своем следующем поединке.

По словам боксера, он должен будет провести реванш с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером.

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"Думаю, реванш состоится. Турки сказал, что хочет организовать этот бой. Более того, он планирует устроить по-настоящему грандиозное шоу, а я ему ответил: "Знаешь что? Думаю, мне уже давно пора получить свою долю этих саудовских денег".

Могу сказать только одно: это будет невероятный бой, просто фантастический поединок. Сейчас я вроде бы на пенсии, но меня постоянно зовут вернуться на ринг. Шучу, конечно. Завершить карьеру не так просто. Мы не задумываемся об этом, пока этот момент не наступит, а потом ты уходишь на пенсию, возвращаешься домой. Черт, это непросто. Скоро и я завершу карьеру, но пока не знаю, когда именно", - сказал Чисора в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, что в начале апреля Чисора уступил Уайлдеру раздельным решением судей.

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