Чисора заявил о желании провести реванш с Уайлдером
Британский боксер пока не собирается уходить на пенсию.
Британский представитель супертяжелого веса Дерек Чисора заявил о намерении устроить реванш с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.
Боксер остался недоволен судейством в их поединке и отметил, что хотел бы еще раз встретиться в ринге с американцем.
"Очевидно, что наш бой был близким. Я очень недоволен судейством и всем этим. Те два нокдауна, которые мне засчитали, - это были толчки. Канаты были настолько расхлябаны, что это просто позор. Так что я этим очень недоволен.
Все было полным беспорядком - и с нашей стороны, и с их. Полный хаос. Но я хочу реванша", - сказал Чисора в комментарии talkSPORT Boxing.
Ранее Уайлдер оценил свою победу над Чисорой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!