iSport.ua
Русский Українська

Чисора заявил о желании провести реванш с Уайлдером

Британский боксер пока не собирается уходить на пенсию.
Сегодня, 13:59       Автор: Игорь Мищук
Дерек Чисора и Деонтей Уайлдер / Getty Images
Британский представитель супертяжелого веса Дерек Чисора заявил о намерении устроить реванш с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

Боксер остался недоволен судейством в их поединке и отметил, что хотел бы еще раз встретиться в ринге с американцем.

"Очевидно, что наш бой был близким. Я очень недоволен судейством и всем этим. Те два нокдауна, которые мне засчитали, - это были толчки. Канаты были настолько расхлябаны, что это просто позор. Так что я этим очень недоволен.

Все было полным беспорядком - и с нашей стороны, и с их. Полный хаос. Но я хочу реванша", - сказал Чисора в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее Уайлдер оценил свою победу над Чисорой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Деонтей Уайлдер

Последние новости

Киберспорт16:09
NaVi в шаге от квалификации на DreamLeague Season 29
Украина15:22
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром
Украина15:05
Кривбасс едва не упустил победу в матче с Кудривкой
Бокс14:38
Промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри
Европа14:20
Малиновский отличился эффектным голом в матче против Сассуоло
Бокс13:59
Чисора заявил о желании провести реванш с Уайлдером
Бокс13:31
"Если Джошуа не хочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком после успешного возвращения в ринг
Европа12:58
Ювентус согласовал долгосрочный контракт с арендованным вингером
Бокс12:34
"Он напуган": Фьюри обозвал Джошуа трусом после отказа принять вызов
Бокс11:59
"Я никого не избегаю": Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK