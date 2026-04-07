Стало известно, понесёт ли рефери боя Уайлдер – Чисора дисциплинарное наказание

Во время боя американца Деонтея Уайлдера и британца Дерека Чисоры рефери Марк Бейтс совершил несколько действий на ринге, за которые может получить наказание, сообщает The Ring.

Напомним, что во время поединка в первом раунде секундант Чисоры выбежал на ринг, а в восьмом помогал своему подопечному подняться из нокдауна, что не является правильным.

Тем временем рефери наказал Уайлдера, оштрафовав его за выталкивание соперника за пределы ринга.

Отмечается, что в среду, 8 апреля, пройдет слушание Британского боксёрского совета, на котором разберут действия судьи, после чего будет вынесен вердикт о наложении санкций на Бейтса или нет.

К слову, победитель этой встречи столкнулся с Джошуа и вызвал его на бой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!