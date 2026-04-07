Стало известно, понесёт ли рефери боя Уайлдер – Чисора дисциплинарное наказание

Британский боксёрский совет рассмотрит действия судьи.
Сегодня, 08:03       Автор: Валентина Чорноштан
Дерек Чисора / Getty Images

Во время боя  американца Деонтея Уайлдера и британца Дерека Чисоры рефери Марк Бейтс совершил несколько действий на ринге, за которые может получить наказание, сообщает The Ring.

Напомним, что во время поединка в первом раунде секундант Чисоры выбежал на ринг, а в восьмом помогал своему подопечному подняться из нокдауна, что не является правильным.

Тем временем рефери наказал Уайлдера, оштрафовав его за выталкивание соперника за пределы ринга.

Отмечается, что в среду, 8 апреля, пройдет слушание Британского боксёрского совета, на котором разберут действия судьи, после чего будет вынесен вердикт о наложении санкций на Бейтса или нет.

К слову, победитель этой встречи столкнулся с Джошуа и вызвал его на бой.

Статьи по теме

"Пришла пора закрыть рот или драться": Уайлдер решил подстрекнуть Джошуа к поединку "Пришла пора закрыть рот или драться": Уайлдер решил подстрекнуть Джошуа к поединку
Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой
Уордли назвал потенциального соперника в случае отказа Усика Уордли назвал потенциального соперника в случае отказа Усика
"Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой "Я заботился о Дереке": Уайлдер оценил свою победу над Чисорой

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Калинина проиграла в квалификации, но сыграет на турнире в Линце как "лаки лузер"
просмотров

Европа10:34
Камавинга может покинуть Реал
Европа09:49
Оценка Малиновского за игру против гранда Серии А
НБА09:33
В НБА появится команда из Лас-Вегаса
НХЛ09:14
НХЛ: Виннипег забросил 6 шайб, Сан-Хосе обыграл Чикаго
Лига Чемпионов09:00
Лига чемпионов: превью 1/4 финала – остановит ли Лунин Кейна?
НБА08:50
НБА: Денвер справился с Портлендом, Сан-Антонио обыграл Филадельфию
Лига Чемпионов08:30
Киммих оценил шансы Баварии в игре против Реала
Бокс08:03
Стало известно, понесёт ли рефери боя Уайлдер – Чисора дисциплинарное наказание
Европа07:29
Оценки Цыганкова и Ваната за матч против Вильярреала
Европа07:10
Футбол сегодня: матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
