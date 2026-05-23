iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ланс - обладатель Кубка Франции

Клуб впервые в истории поднял этот трофей.
Сегодня, 00:15       Автор: Андрей Безуглый
Ланс / Getty Images
Ланс / Getty Images

В пятницу, 22 мая, Ланс и Ницца встречались в финале Кубка Франции.

Ницца постаралась забрать мяч себе, но Ланс активно атаковал и наконец сумел открыть счет на 25-й минуте. И почти сразу же Эдуар удвоил преимущество своей команды.

Еще до перерыва Ницца сумела отыграть один мяч, и на второй тайм команды вышла в гораздо лучшем положении, чем могло бы быть.

Со стартом второй половины подопечные Пюэля имели пару шансов отыграться, но не сумели их реализовать. Зато Ланс был куда точнее в атаке.

На 78-й минуте Сима поставил точку в матче и принес своей команде Кубок Франции.

Ланс - Ницца 3:1
Голы: Товен, 25, Эдуар, 42, Сима, 78 - Кулибали, 45+3

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ницца Ланс

Статьи по теме

Ювентус согласовал долгосрочный контракт с арендованным вингером Ювентус согласовал долгосрочный контракт с арендованным вингером
Ювентус оформил трансфер Бога Ювентус оформил трансфер Бога
Французский клуб ведет переговоры с легендой Реала Французский клуб ведет переговоры с легендой Реала
МЮ и тройка лондонских клубов поборются за хавбека из Лиги 1 МЮ и тройка лондонских клубов поборются за хавбека из Лиги 1

Видео

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Серии А и украинских лиг, финалы кубков Франции и Турции
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Европа00:15
Ланс - обладатель Кубка Франции
Вчера, 22:50
ЧМ-202622:50
Сборная Конго может быть не допущена на ЧМ-2026
Украина21:55
Защитник Шахтера присоединится к немецкому клубу
Формула 121:45
Гран-при Канады: Мерседесы возглавили зачет первой практики
Европа20:55
Подольски решил завершить карьеру
Формула 120:28
ФИА может сократить дистанцию гонок в новом сезоне
Теннис19:40
Завацкая снялась с квалификации Ролан Гарроса
Европа18:25
Серия А назвала лучших футболистов сезона
Украина17:45
Шахтер подписал легионера, оформившего покер в ворота Динамо
Европа16:54
Итальянский клуб сменил логотип
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK