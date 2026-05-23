Ланс - обладатель Кубка Франции

Клуб впервые в истории поднял этот трофей.

В пятницу, 22 мая, Ланс и Ницца встречались в финале Кубка Франции.

Ницца постаралась забрать мяч себе, но Ланс активно атаковал и наконец сумел открыть счет на 25-й минуте. И почти сразу же Эдуар удвоил преимущество своей команды.

Еще до перерыва Ницца сумела отыграть один мяч, и на второй тайм команды вышла в гораздо лучшем положении, чем могло бы быть.

Со стартом второй половины подопечные Пюэля имели пару шансов отыграться, но не сумели их реализовать. Зато Ланс был куда точнее в атаке.

На 78-й минуте Сима поставил точку в матче и принес своей команде Кубок Франции.

Ланс - Ницца 3:1

Голы: Товен, 25, Эдуар, 42, Сима, 78 - Кулибали, 45+3

