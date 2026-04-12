Ювентус согласовал долгосрочный контракт с арендованным вингером

Ювентус планирует сохранить на постоянной основе в своем составе арендованного у Ниццы вингера Жереми Бога.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб уже согласовал с 29-летним футболистом условия его будущего долгосрочного контракта.

"Бьянконери" летом активируют опцию выкупа игрока за пять миллионов евро.

Ожидается, что с ивуарийским вингером будет подписан контракт до июня 2029 года.

Напомним, что Бога зимой перешел в Ювентус из Ниццы на правах аренды. В составе итальянской команды он провел 11 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

