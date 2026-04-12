Ювентус согласовал долгосрочный контракт с арендованным вингером

"Бьянконери" выкупят Жереми Бога у Ниццы.
Сегодня, 12:58       Автор: Игорь Мищук
Жереми Бога / Getty Images
Жереми Бога / Getty Images

Ювентус планирует сохранить на постоянной основе в своем составе арендованного у Ниццы вингера Жереми Бога.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб уже согласовал с 29-летним футболистом условия его будущего долгосрочного контракта.

Читай также: Ювентус минимально одолел Аталанту

"Бьянконери" летом активируют опцию выкупа игрока за пять миллионов евро.

Ожидается, что с ивуарийским вингером будет подписан контракт до июня 2029 года.

Напомним, что Бога зимой перешел в Ювентус из Ниццы на правах аренды. В составе итальянской команды он провел 11 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Ювентус продлил контракт с главным тренером Лучано Спаллетти.

Ювентус минимально одолел Аталанту Ювентус минимально одолел Аталанту
Ювентус продлил контракт со Спаллетти Ювентус продлил контракт со Спаллетти
Милан и Ювентус хотят подписать ветерана Барселони Милан и Ювентус хотят подписать ветерана Барселони
Ювентус интересуется игроком Аль-Хиляля Ювентус интересуется игроком Аль-Хиляля

Видео

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - Манчестер Сити, поединки Интера, Наполи, Бенфики
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:09
NaVi в шаге от квалификации на DreamLeague Season 29
Украина15:22
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром
Украина15:05
Кривбасс едва не упустил победу в матче с Кудривкой
Бокс14:38
Промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри
Европа14:20
Малиновский отличился эффектным голом в матче против Сассуоло
Бокс13:59
Чисора заявил о желании провести реванш с Уайлдером
Бокс13:31
"Если Джошуа не хочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком после успешного возвращения в ринг
Европа12:58
Ювентус согласовал долгосрочный контракт с арендованным вингером
Бокс12:34
"Он напуган": Фьюри обозвал Джошуа трусом после отказа принять вызов
Бокс11:59
"Я никого не избегаю": Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри
