Ювентус минимально одолел Аталанту

В субботу, 11 апреля, Аталанта принимала дома Ювентус.

Аталанта на правах хозяева намного лучше начала матч, и даже имела отличный момент забить.Однако в целом первая половина матча вышла безинтересной.

Зато со стартом второго тайма Бога идеально открылся в штрафной и открыл счет.

А после этого игра снова затухла. Ювентус отошел в оборону, которая Аталанта сумела вскрыть единожды, но мяч попал в штангу.

Аталанта - Ювентус 0:1

Гол: Бога, 48

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!