Сразу три гранда охотятся за хавбеком Челси

За Энцо Фернандесом выстроилась очередь из топ-клубов.
Сегодня, 11:21       Автор: Валентина Чорноштан
Энцо Фернандес / Getty Images

Мадридский Реал, ПСЖ и Манчестер Сити нацелены на Энцо Фернандеса.

По имеющейся информации, аргентинца хочет подписать будущий тренер "горожан" Энцо Мареска, с которым хавбек ранее работал в Челси.

Тем временем Реал, в который так мечтает перейти Фернандес, включил игрока "синих" в шорт-лист, однако сейчас клуб не предпринимает никаких попыток к подписанию.

Отмечается, что за ситуацией вокруг чемпиона мира 2022 года следит и ПСЖ. Ранее сообщалось, что Луис Энрике заявил боссам французского клуба, что хочет видеть полузащитника в составе на следующий сезон.

