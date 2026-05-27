Савиньо близок к уходу из Манчестер Сити

Правый вингер Савиньо, который летом 2024 года перешел в Манчестер Сити, может сменить команду.

Как пишет Evening Standard, Тоттенхэм возобновил работу над трансфером игрока сборной Бразилии.

Отмечается, что прошлым летом лондонцы договорились о переходе Савиньо, но по какой-то причине сделка сорвалась.

Теперь же этот трансфер вполне может состояться, ведь за этот сезон он принял участие в 24 матчах АПЛ, в среднем на поле он провел лишь 34 минуты, что ему не понравилось.

К слову, Ливерпуль и Ювентус борются за бразильского голкипера.

