Савиньо близок к уходу из Манчестер Сити

Тоттенхэм предпринимает вторую попытку заполучить вингера.
Сегодня, 10:34       Автор: Валентина Чорноштан
Правый вингер Савиньо, который летом 2024 года перешел в Манчестер Сити, может сменить команду.

Как пишет Evening Standard, Тоттенхэм возобновил работу над трансфером игрока сборной Бразилии.

Отмечается, что прошлым летом лондонцы договорились о переходе Савиньо, но по какой-то причине сделка сорвалась.

Теперь же этот трансфер вполне может состояться, ведь за этот сезон он принял участие в 24 матчах АПЛ, в среднем на поле он провел лишь 34 минуты, что ему не понравилось.

К слову, Ливерпуль и Ювентус борются за бразильского голкипера.

