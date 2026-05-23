Реал намерен купить полузащитника Челси

Мадрид предпочёл бы Родри, но сделка по аргентинцу выглядит реальнее.

Хавбек Челси Энцо Фернандес может осуществить свою мечту и переехать в Мадрид, сообщает The Independent.

Источник передает, что Реал заинтересован в подписании чемпиона мира 2022 года, ранее аргентинец заявлял о своей мечте играть за «сливочную» команду.

Отмечается, что испанский гранд предпочёл бы купить у Манчестер Сити Родри, но из-за осознания того, насколько сложно осуществить этот трансфер, переключился на другого топ-игрока АПЛ.

Однако, если Родри всё-таки перейдёт в Реал, "горожане" в свою очередь будут вести переговоры с Челси, чтобы купить Фернандеса.

Тем временем, Бастони может перейти в Ла Лигу, но не в Барселону.

