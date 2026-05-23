Бастони может перейти в Ла Лигу, но не в Барселону

Соперник каталонцев в чемпионате может перехватить защитника.

Вероятный новый главный тренер мадридского Реала Жозе Моуринью продолжает искать игроков для усиления состава испанской команды на следующий сезон.

Если ранее португалец рассматривал покупку центрального форварда, то сейчас заинтересован в трансфере защитника, а именно Алессандро Бастони.

Как передает La Gazzetta dello Sport, подписание 27-летнего итальянца обойдётся Реалу в 70 миллионов евро, также за ним следит и Барселона.

Однако сам Бастони на данный момент заинтересован продолжать защищать цвета нерадзурри. Напомним, что он выступает за них с 2027 года.

К слову, у ключевого игрока сборной Аргентины перелом пальца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!