СМИ: Моуринью просит Реал подписать звезду Баварии

Ранее инсайдер Фабрицио Романо раскрыл договорённость между Реалом и Моуринью.

Теперь же издание Fichajes сообщает, что португальский наставник настаивает на трансфере Гарри Кейна в Реал.

По имеющейся информации, Моуринью заинтересован в том, чтобы на следующий сезон у мадридской команды был классический центральный форвард, который может делать результат.

Отмечается, что контракт 32-летнего англичанина с Баварией рассчитан до лета 2027 года. Добавим, что подписание Кейна может обойтись Реалу в сумму более 80 миллионов евро.

Тем временем Барселона отказалась от идеи приобретения лидеров Ювентуса и Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!