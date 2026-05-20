iSport.ua
Русский Українська

"Усик никогда такого не видел": Верховен раскрыл секретный выпад, против которого украинец беззащитен

Пригрозил принести в ринг свой уникальный кикбоксёрский стиль.
Сегодня, 09:48       Автор: Валентина Чорноштан
Рико Верховен / Getty Images
Рико Верховен / Getty Images

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен перед предстоящим боем против Александра Усика рассказал, как его опыт в кикбоксинге поможет одолеть украинского чемпиона.

Я принесу в ринг то, чего он раньше никогда не видел. Это главная причина, почему я побью Усика. Все ждут, что он победит, потому что он всегда побеждает. Но я прихожу в бокс как кикбоксёр, а с таким он ещё не сталкивался.

Он изучил бокс вдоль и поперёк лучше многих, но он не знает, чего ожидать от кикбоксёра, который выйдет против него по правилам бокса. Я считаю, что способен его победить.

Напомним, что схватка по правилам бокса состоится уже 23 мая в Египте. Также между спортсменами состоялась дуэль взглядов.

Ранее представитель украинского чемпиона высказался о шансах нидерландского кикбоксера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик кикбоксинг Рико Верховен

Статьи по теме

Усик рассказал, почему ставит на Джошуа в бою с Фьюри Усик рассказал, почему ставит на Джошуа в бою с Фьюри
"Совсем не простой соперник": Директор команды Усика оценил Верховена "Совсем не простой соперник": Директор команды Усика оценил Верховена
"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном "Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
Камбэк Никс в финале Востока стал рекордным для команды Камбэк Никс в финале Востока стал рекордным для команды

Видео

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка Украины и Лиги Европы
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

НБА11:05
Камбэк Никс в финале Востока стал рекордным для команды
Европа10:36
СМИ: Моуринью просит Реал подписать звезду Баварии
Европа10:15
Барселона отказалась от идеи приобретения лидеров Ювентуса и Ман Сити
Бокс09:48
"Усик никогда такого не видел": Верховен раскрыл секретный выпад, против которого украинец беззащитен
Украина09:30
Динамо – Чернигов: превью финала Кубка Украины
Европа09:21
Защитник Челси - цель номер один для Атлетико
Формула 108:55
Гран-при Канады: Расписание и результаты
Европа и мир08:45
Чемпионат мира по хоккею-2026: Словакия победила Словению, Венгрия обыграла Великобританию
НБА08:39
Плей-офф НБА: Нью-Йорк обыграл Кливленд в овертайме
НБА08:36
Плей-офф НБА: Нью-Йорк победил Кливленд в первом матче финала Востока
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK