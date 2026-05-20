"Усик никогда такого не видел": Верховен раскрыл секретный выпад, против которого украинец беззащитен

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен перед предстоящим боем против Александра Усика рассказал, как его опыт в кикбоксинге поможет одолеть украинского чемпиона.

Я принесу в ринг то, чего он раньше никогда не видел. Это главная причина, почему я побью Усика. Все ждут, что он победит, потому что он всегда побеждает. Но я прихожу в бокс как кикбоксёр, а с таким он ещё не сталкивался.

Он изучил бокс вдоль и поперёк лучше многих, но он не знает, чего ожидать от кикбоксёра, который выйдет против него по правилам бокса. Я считаю, что способен его победить.

Напомним, что схватка по правилам бокса состоится уже 23 мая в Египте. Также между спортсменами состоялась дуэль взглядов.

