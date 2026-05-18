Реал нацелился на партнёра Ярмолюка

Мадридский Реал хочет подписать игрока Брентфорда.

По данным источника, речь идёт о Майкле Кайоде, правом защитнике. За этот сезон итальянец продемонстрировал в АПЛ не только свой оборонительный потенциал, но и атакующий.

Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро. Внутри Реала считают, что его нужно подписать, ведь он может усилить защитную линию команды.

Также Кайоде рассматривается в мадридской команде как стратегическая ставка на настоящее и будущее. В свою очередь Брентфорд не хочет продавать игрока, но если уж Майкл заявит о своём желании уйти, сумма трансфера будет большой.

К слову, стало известно кто покинет Челси после прихода Алонсо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!